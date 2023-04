Nicole confessa e…

depois Escolhendo Lavínia Mauro Novos episódios gravados hoje homem e mulherShow de namoro de sucesso canal 5 conduzido por Maria Devilipi.

Aqui estão as prévias postadas por Lorenzo Bugnalone através página Instagram. Vamos começar com aqueles relacionados a O trono clássico:

Nicole Santinelli levou ao ar livre Christian DiCarlo Ele diz que foi o pretendente quem mais a conquistou, mas o beijo não foi interrompido, pelo contrário André Foreglio E Carlos Alberto Mancini (nos exteriores passados). Ela se desculpa dizendo que cometeu o erro de beijar na hora André E Carlos. Roberta de Pádua Ataque-a chamando-a de “f * ck manca” e ataque seus pretendentes dizendo que eles são azarões e que fazem o que ela pede.

Luca Davry Ele fez um trabalho externo com uma garota napolitana, mas no estúdio eles discutiram um pouco porque ele queria um abraço dela e o pretendente disse que logo seria o primeiro a sair, e ela finalmente saiu do estúdio após a discussão.