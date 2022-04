O regresso de “Petra Ligur Infiori”, autarca: “Será um renascimento, entre espanto e espanto”

Pedra da Ligúria. E a’ A contagem regressiva para “Pietra Ligure inFiore” começou oficialmenteO tão aguardado Festival Internacional de Jovens Artistas, já na sua sétima edição, regressa sábado 28 e domingo 29 de maio, no centro histórico de Pietra Ligure e prepara-se para ser o mais importante e maior evento setorial da Europa.

é incomum Uma mistura de arte, cultura e tradição para um evento único Que em cada edição testemunha a participação de milhares de pessoas e que será enriquecida por inúmeras iniciativas paralelas nas ruas e praças da antiga vila, cobertas de tapetes florais, e verdadeiras obras de arte efémeras. Não só flores, mas também performances sugestivas, incluindo peças de luz, video mapping, concertos e uma atmosfera encantadora.. O evento, que acontece a cada três anos, é organizado pelo município de Pietra Ligure em cooperação com a associação Circolo Giovane Ranzi, cujas raízes remontam à tradição dos floricultores no início do século XIX com a famosa “Stella di Ranzi” , que ano por ocasião da festa de Corpus Domini revitaliza a aldeia Little Beatrice.

O evento é calculado Entre os mais importantes e maiores da Europa, protege, valoriza e enaltece os saberes e as tradições associadas à criação do “aprendiz”, uma antiga expressão etnocultural da arte trans, fruto da história, da criatividade e dos saberes, literais e artísticos, das diversas culturas italianas e europeias sociedades. A edição de 2022, que marca o renascimento e recomeço após dois longos anos marcados pela covid-19, reunirá mais de 800 infioratori, pertencentes a 50 grupos de diferentes regiões italianas e 13 cidades europeias – Offenburg e Mùhlenbach (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Ponteareas e Castropol (Espanha), Vila do Conde (Portugal), Eibiswald (Áustria), Anykiai (Lituânia), Csòmòr (Hungria), Cniejéw (Polônia), Chateaumeillant (França), Arundel (Reino Unido), Ventspils (Letônia).

O país convidado de honra de fora da Europa seria a Argentina com a cidade de Buenos Aires, ligada a Liguria e Petra Ligure por estreitos laços históricos e culturais que surgiram da importante história da migração no final do século XIX/início do século XX para aquela distante vila .

O que há de novo nesta edição é desenvolvimento simultâneoDentro da revisão internacional, Da primeira edição do Festival Nacional “Infiorate dei Ragazzi” Organizado pela Associação Nacional de Jovens Artistas “Infioritalia”, que contará com a participação de 10 grupos de crianças de toda a Itália, com o objetivo de motivar e treinar as gerações mais jovens para continuar a antiga tradição de tapetes florais e criar um momento de jovens a reunirem-se em torno desta forma de arte.

As associações comerciais de Pietresi, com o apoio da Região da Ligúria, da Câmara de Comércio Riviere di Liguria e da Fundação De Mari, estão contribuindo ativamente para a criação da “Pietra Ligure inFiore”. Também participam do evento a Associação Nacional de Infiorados Artísticos “Infioritalia”, que reúne as associações Infioratori, das quais o Circolo Giovane Ranzi é membro fundador, e a Associação Nacional de Cidades Infiorata, que reúne 21 cidades italianas com tradições. Dos infioratori que estão associados ao município de Petra Ligure.

“É realmente a hora do boom! – Começa em Prefeito de Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Esta versão será, como sempre, uma profusão de arte, culturas, fragrâncias, cores e emoções, mas será uma experiência “nova”, de um “renascimento” e será retomada após dois longos anos marcados pelo Covid-19 , Cheio de espanto, admiração e verdadeira beleza. A antiga tradição de principiantes artísticos é um privilégio do ponto de vista histórico e cultural, e Pietra Ligure, com a pequena aldeia de Ranzi, é um dos poucos lugares da Ligúria que preservou esta sugestiva expressão de arte popular – o prefeito de Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – iniciou o “lnfiorata” de Pietra Ligure, Com mais de 1.200 metros quadrados de tapetes florais em um cenário especial e incomum do centro histórico, representa uma marca chave de toda a Riviera da Ligúria, pela grande participação do expositores e público e pelo alto nível de visibilidade, tornando-se, ao longo dos anos, uma referência internacional para esta tradição artística, bem como para uma apresentação excepcional da imagem do turismo cultural da nossa cidade e uma poderosa ferramenta promoção, capaz de provocar uma forte atracção turística e representar uma verdadeira força motriz para a promoção de toda a região etrese – continua De Vincenzi – a infiorata é um Uma tradição da qual nos orgulhamos particularmente, um dos símbolos da cultura e arte de Beatrice e também da Ligúria, tão deslumbrante e impressionante que atrai visitantes de toda a Itália e de vários países europeus e faz de Pietra Ligure a capital desta arte durante um fim de semana inteiro. Os eventos contribuem de forma muito importante para trazer a imagem de Pietra Ligure para o mundo e enriquecer a nossa oferta turística por excelência, porque quem regressa a casa regressa com a beleza e as emoções que Pietra Ligure pode oferecer aos olhos e ao coração. ‘, conclui De Vincenzi.

“Nós realmente somos muito Orgulho de estar de volta com esta sétima edição De maior valor internacional, qual grupo vê infioratori Buenos Aires e 13 delegações europeias, incluindo pela primeira vez o Reino Unido, França e Letónia e com a boa notícia do “Infiorate dei Ragazzi”, sublinhando a vontade de olhar para o futuro com esperança, optimismo e “frescura” – comenta o Consultor de Cultura e Turismo Daniel Rimbadou – edição após edição, a exposição ganhou prestígio, confirmado pela participação de cidades que possuem uma longa tradição na história da arte noviça, como Genzano di Roma e Girano, que ostentam a mais antiga infiorata da Itália, datada de 1749, e cresceram em número e qualidade, tornando-se um símbolo vencedor do que nossas terras podem oferecer em termos de beleza e características – continua o chanceler – Entendemos o papel que Pietra Ligure será chamada a desempenhar por ocasião deste evento extraordinário: um país empreendedor que aposta no turismo e no desenvolvimento económico assente num modelo de hospitalidade que valoriza a singularidade dos seus produtos e o encanto das suas tradições. Pietra Ligure está mais uma vez pronta para emergir e se transformar em um verdadeiro museu a céu aberto, acolhendo a arte e a criatividade de mais de 800 mestres de flores que, com paixão e dedicação, animarão as ruas e praças com suas extraordinárias obras de arte. Art, cria uma verdadeira mistura de culturas, originalidade expressiva, vibração e cor”, conclui Rembado.

Plano

O evento terá início na noite de sexta-feira, 27 de maio, no Cinema Teatro Comunale Guido Moretti, com boas-vindas às delegações participantes e exibição dos grupos. A partir da madrugada de sábado, 28 de maio, chegamos ao coração com os mestres floricultores que nos darão a emoção de ver o trabalho em andamento na realização dos trabalhos: desde o desenho dos desenhos até a preparação das flores, desde o traçado das bordas da modelagem das pétalas para formar o “tapete” artístico, com um mínimo de 18 metros quadrados, constituído principalmente por flores frescas, inteiras ou picadas, mas também por bagas, sementes, chá, café e farinha. Ao longo do domingo, 29 de maio, pudemos admirar as “pinturas” em toda a sua beleza, observando-as de longe, vislumbrando a combinação de cores de sombras e contrastes, e de perto, maravilhando-nos com a meticulosa precisão na disposição das pétalas que dão forma ao desenho.

eventos paralelos

Vários eventos paralelos de entretenimento estão planejados para o público, incluindo um impressionante mapa de vídeo na fachada da Basílica de San Nicolo, um concerto de sábado à noite na Piazza San Nicolo, com uma prestigiosa orquestra sinfônica tocando a famosa trilha sonora e, em geral, a duração do do evento, shows itinerantes pelas ruas do Centro Histórico.

Como parte do evento, no sábado e domingo, haverá um mercado de produtos hortícolas e viveiros e excelência em agro-alimentar da Ligúria com a participação de produtores regionais e em cooperação com várias associações comerciais do setor, como Coldiretti Scia e Confagricoltura .

Durante todo o evento na Câmara Municipal vão decorrer conferências e encontros, como a Associação Nacional de Jovens Artistas “Infioritalia” e uma conferência internacional sobre o projecto de criação de uma “rede” que possa ligar todos os grupos que lidam com o idiota.