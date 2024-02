IBERMEDIA NEXT divulga os quatorze projetos selecionados, provenientes de Espanha, Itália e Portugal

ibermedia próximo anunciou que eu Quatorze projetos selecionados Quem se beneficiará com isso? Chamada para subvenções Aplicar Novas tecnologias em animação digital, financiado pelos Fundos Next Generation EU para o Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência. Anunciado em animação! Ventana Sur, o evento de entretenimento do mercado audiovisual mais importante da América Latina.

Os 14 projetos que beneficiaram da oportunidade oferecida pelo IBERMEDIA NEXT para Explore os limites das novas ferramentas A tecnologia é um exemplo de cooperação ibero-americana no objetivo comum de construir juntos a animação.

O anúncio aconteceu no Hall 1 de Ventana Sur (Buenos Aires) e contou com a presença institucional de Nicholas Patel, Chefe do Programa Ibermedia e Presidente do INCAA; Jara Ayocar, Diretora de Política de Marketing do Instituto de Cinema e Artes Audiovisuais ICAA (Ministério da Cultura espanhol); Victor Herreruela, Coordenador da Unidade Técnica Ibermedia; José Luis Farias, produtor executivo dos Prêmios Quirino e membro da Liga de la Animación Iberoamericana; Por fim, Silvina Cornelon, Diretora de Animação! Mercado Audiovisual Ventana Sur Latam. Todos concordaram com o valor da oportunidade proporcionada pelos Fundos de Próxima Geração da UE, com ênfase no interesse do setor nos projetos selecionados e no seu impacto potencial na indústria.

Projetos selecionados

Os projetos beneficiários da convocatória IBERMEDIA NEXT são:

“CANDIDA FORESTA”, de Antaruxa SL e Bernardita Ojeda Producción Gráfica y Audiovisual EIRL e Estudios de Animación ICAIC (Espanha/Chile/Cuba). “Desculpe, cidade.” “Mirror”, produzido por Ibrido Studio SRL e Ojo Raro (Itália/Argentina). “LUCIDO”, escrito por Cola Quinte CRL, Delirium VR, Dinamita Animación SAS, Studio Kimchi SL, Robin Studio SRL, Ourus Animation (Portugal/Brasil/Colômbia/Espanha/Itália/Dinamarca). “LO OBSCURO DEL FUEGO”, produzido por Agrup Lab SL, Pulsación Creadora Films SRL e Polar Studio SC (Espanha/México). “EL ORIGEN DE LA EXPERIENCIA” de Cornelius Films SL e La Corriente del Golfo (Espanha/México). “Pink Noise”, direção de La Mola Films SL e Bernardita Ojeda Producción Gráfica y Audiovisual EIRL (Espanha/Chile). “EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE”, produzido por Hampa Studio SL e Cine Tornado (Espanha/México). “SOPHIA (SOFÍA)” é produzido por Atlántika Films, Rudo Company SRL e Ambiro Producciones SRL (Espanha/Argentina/Peru). “TIERRA MILAGROSA”, produzido por BAP Animation Studios CRL e Anarquía Visual (Portugal/Guatemala). “TITÁN TOFU”, produzido por Uniko Estudio Creativo SL e Mategraphics CIA LTDA (Espanha/Equador). “URKE”, produzido por Bígaro Films SL e SMC Studio (Espanha/México). “Viagem agradável.” LA HISTÓRIA DE PEPI, dirigido por Noon Films SLU (Espanha/Bolívia). “Guaman Journey”, produzido por L&C SRL, Desfase Films e Producin Bolivia (Itália/Bolívia/Peru). “Os guardas.” LA PRISIÓN DE KOIRA', produzido por Tourmalet Films SL, Apus Estudio SAC e Pudoctopus Entertainment SPA (Espanha/Chile/Peru).

Estes projetos serão apoiados por uma contribuição financeira no valor total de 2.087.775€, à qual será complementada por um programa de mentoria completo e personalizado que incluirá serviços de consultoria, promoção e divulgação, incluindo acompanhamento a eventos chave do setor. O acompanhamento detalhado da Comissão de Avaliação e Consultoria, que estudou detalhadamente cada projeto, será crucial neste sentido.

para'A América Latina está escrevendo o futuro da animação Com técnicas e formatos inovadores: histórias com alma, contadas através de novas tecnologias que demonstram uma forte aposta no open source, com softwares de origem europeia como o Krita e o Blender, este último utilizado por 12 dos 14 projetos beneficiários. Cinco desses projetos também oferecem experiências de realidade virtual de diversos tipos, ao mesmo tempo que as integram ao processo de produção. Também relevante é o uso de motores de renderização em tempo real da indústria de videogames. As tecnologias mais inovadoras também serão campeãs, com exemplos como o uso de IA generativa em fotografia e estética, e captura de movimento para fotogrametria e planejamento. A intenção é compartilhar posteriormente alguns desses desenvolvimentos autogerados com a comunidade.

também Os formatos são diferentes, incluindo teasers (35,71%), episódios pilotos (28,57%), curtas-metragens (14,28%), protótipos (14,28%), instalações de RV (7,14%) e outras experiências de RV (28,27%). Em contrapartida, os ativos refletem a cooperação de empresas e profissionais de ambos os lados do Atlântico, com 10 projetos apresentados por Espanha (71,42%), 2 por Itália (14,28%) e 2 por Portugal (14,28%), em colaboração – desenvolvimento com empresas e profissionais latino-americanos de países como México (4), Chile (3), Peru (3), Argentina (2), Bolívia (2), Brasil (1), Colômbia (1), Cuba (1). ), Equador (1) e Guatemala (1).

Estes 14 projetos revelam a intenção dos criadores de defender o ambiente, através da animação, desestigmatizar as doenças mentais ou dar voz às comunidades sub-representadas. São também projetos em que o contributo e a visão das mulheres são importantes e os profissionais desempenham um papel de liderança, já que 43% dos projetos foram dirigidos por mulheres, 57% por mulheres diretoras de animação e 71% por mulheres diretoras criativas.