Nicole Mazzucato e Fabio Coloricchio foram segundos pais no mesmo dia, e Davide e Gia nasceram

Nicole Mazzucato e Fabio Coloricchio deram as boas-vindas ao segundo filho no mesmo dia: ontem, 1º de fevereiro de 2024, os dois ex-amigos atualizaram seus perfis no Instagram para anunciar o nascimento dos dois filhos, nascidos do relacionamento com os companheiros, Armando Anastasio e Violeta Mangrinan . . Insira o novo Canal WhatsApp De Entretenimento Fanpage.it

O destino pode ser muito estranho às vezes. Nicole Mazzucato E Fábio Coloricchio Eles se tornaram segundos pais – junto com seus parceiros – no mesmo dia. Os dois ex-campeões do homem e mulher Após 4 anos de relacionamento Foi concluído em 2019Eles seguiram em frente: construíram uma família juntos Armando Anastácio E com Violeta Mangrinan. No entanto, algo parece mantê-los juntos. Pela segunda vez a gravidez foi vivenciada simultaneamente: “Muitas coincidências, mas não vivo de obsessões. Os anos se passaram e cada um tinha sua própria família.” A ex-pretendente comentou há dois anos, quando descobriu que estava grávida como o ex. Felizmente, desta vez o segundo filho nasceu exatamente no mesmo dia. Ontem, quinta-feira, 1º de fevereiro, os dois atualizaram seus perfis no Instagram para dar as boas-vindas às novidades Davi E na verdade. Nicole Mazzucato hoje é mãe de dois meninos e Fabio Coloricchio de duas meninas.

Publicidade Nicole Mazzucato e Armando Anastasio

“Estamos muito felizes, damos as boas-vindas ao Davidino de coração. Você é linda e nós já te amamos muito“: Com essas palavras a ex-casamenteira Nicole Mazzucato anunciou o nascimento de seu segundo filho. No Instagram, acompanhada de algumas fotos com a criança, ela contou aos fãs que deu à luz um irmão mais novo para Paolo, o primeiro nascido em agosto de 2022.

Nascimento da filha Fabio Coloricchio e Violeta Mangrinan

No mesmo dia, 1º de fevereiro de 2024, Fabio Coloricchio e Violeta Mangrinan anunciaram o nascimento da segunda filha, Gia. Felizmente, o casal postou o anúncio no mesmo dia que a ex-mulher. “Gia Coloricio Mangrinan. 01/02/2024” é a legenda da postagem que foi adicionada ontem à noite junto com algumas fotos de família.