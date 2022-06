MSC: 15 navios destacados no Mediterrâneo para o verão

A partir de 9 de julho Mestre Bellíssima vai acabar Cruzeiros semanais no Mediterrâneo ocidental Até o final da temporada de verão, com paradas em Gênova, Livorno, Nápoles, Valência e Barcelona.

Navios no Mediterrâneo

O número de navios da frota da MSC Cruzeiros implantados no Mediterrâneo aumentou para 15, um verdadeiro recorde alcançado em resposta à crescente procura de reservas por parte da empresa neste período.

A vontade de viajar finalmente voltou e muita gente se apressa em planejar as férias de verão – confirma Gianni OnoratoE a CEO da MSC Cruzeiros -. Por isso, estamos muito felizes em ver nossos investimentos nos últimos meses para Enriquecendo ainda mais a experiência a bordo Os navios são pagos com a confiança das pessoas que dependem da MSC Cruzeiros para as suas férias. Em nossos navios temos ambos Fanáticos de cruzeirostodos aqueles que pela primeira vez se aproximam deste tipo de experiência, são encorajados pela grande oferta de percursos capazes de satisfazer qualquer necessidade e que agora são enriquecidos graças à localização de Master Bellissima no Mediterrâneo.”

Mestre Bellíssima

O Bellissima faz parte dos navios da classe “Meraviglia” e entrou em serviço em 2019 com um batizado em que viu a estrela de cinema Sophia Loren como sua madrinha. Com 12 restaurantes e mais de 20 bares e lounges, os hóspedes também podem escolher o restaurante de especialidades francesas “L’Atelier Bistrot”. Também a bordo estão as criações de chocolate e pastelaria do chef de pastelaria Jean-Philippe do “Chocolate & Cafè di Maury”.

Disponibilidade de um navio Rica oferta para famílias, com atividades para crianças e adolescentes também criadas através de colaborações com parceiros como Lego Group e Chicco e um parque aquático capaz de entreter miúdos e graúdos. EU ‘Mestre Iate Clube, uma área exclusiva para os hóspedes mais exigentes, acessível apenas para quem se hospeda em uma das suítes localizadas na mesma área, com banheiro privativo e serviço de mordomo 24 horas por dia. O interior do passeio de estilo mediterrâneo é dominado por uma Comprimento do teto LED 80m Sobre as cenografias a serem esperadas. O calçadão de 96 metros, repleto de lojas, clubes e restaurantes, é o ponto de encontro do navio principalmente durante a navegação.

para se divertir lá Teatro e carrossel de LondresOferece apresentações teatrais originais e entretenimento ao vivo. Exclusivamente no Bellissima, os hóspedes poderão assistir ao MYüT Show, uma viagem emocionante por mundos mágicos repletos de personagens, acrobatas e dançarinos, ou assistir a outro show inédito – Sweet – que leva convidados de todas as idades a mergulhar em uma verdadeira experiência. mundo caramelo. O evento é idealizado e criado por Carrossel Produções no Mar o Nova produção da MSC Cruzeiros Oferece sete shows fora da tela com acrobacias, dança e música para criar uma experiência de entretenimento multissensorial em um ambiente sofisticado como o Carousel Lounge. O navio tem 10 tipos diferentes de cabines.

15 navios espalhados no Mediterrâneo

“Graças a esta propagação 15 navios só no MediterrâneoA Msc Cruzeiros oferece o maior número de portos de embarque do Marie Nostrom, dando a todos a oportunidade de iniciar e terminar o cruzeiro no porto mais próximo de casa – explica Onorato -. Já notamos que A acessibilidade dos navios é uma variável muito apreciada E também pelos nossos hóspedes que escolhem a experiência MSC Cruzeiros com confiança pelo valor e tranquilidade que a experiência a bordo e em terra proporciona para eles e suas famílias.”

Navios postados em O mar Mediterrâneo ocidental Expectativas maravilha da qual Barcelona é a sua casa principal, indicando o itinerário perfeito para todos os amantes do sol: Cannes (França), Génova, La Spezia e Civitavecchia, assim como Palma de Maiorca (Espanha). ópera Génova é o seu principal porto, com escalas em Palermo e outros destinos, incluindo Marselha (França), Barcelona (Espanha), La Goulette (Tunísia) e Nápoles. lindo Oferece cruzeiros de Génova a Marselha (França), um dos destinos mais procurados, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. vista para o mar Sai de Gênova e visita o porto histórico de Nápoles, depois Messina, Valletta (Malta), Barcelona (Espanha) e Marselha (França). beira-mar Ela navega todas as semanas de Génova, Civitavecchia e Palermo para descobrir Ibiza, Valência e Marselha. Extremamente bonito Você partirá de Gênova em uma viagem que inclui paradas em Livorno, Nápoles, Valência e Barcelona (Espanha). orquestra Oferece novos cruzeiros de 10 noites de Génova a Marselha (França), Málaga, Cádiz / Sevilha, Lisboa (Portugal), Alicante (Costa Blanca), Mahón / Menorca (Espanha) e Olbia.

No Oriente médio lá imaginação, que oferece rotas de partida de Trieste, Ancona e Bari para descobrir Kotor (Montenegro), Corfu (Grécia) e Dubrovnik (Croácia). A partir de setembro, o navio oferecerá cruzeiros de 11 noites, incluindo Pireu / Atenas (Grécia), Izmir / Éfeso e uma noite em Istambul (Turquia). Música Começa em Monfalcone, em direção a Katakolon / Olympia, Heraklion, Santorini (Grécia), Bari. sinfonia Partida de Veneza/Marghera para descobrir Kotor (Montenegro), Mykonos, Santorini (Grécia) e Bari. harmonia Ele sai todas as semanas de Veneza / Marghera para Brindisi, Mykonos, Pireu / Atenas (Grécia) e Zadar (Croácia). letra Parte do porto grego de Pireu/Atenas (Grécia), com paradas em Kusadasi (Turquia), Haifa (Israel), Ilhas Limassol (Chipre), além de Rodes e Santorini (Grécia).

Cruzeiros no final do verão

em relação a Cruzeiros no final do verão A Magnifica vai oferecer cruzeiros de 11 noites para as Ilhas Canárias, Marrocos e Madeira. Poesia oferecerá cruzeiros de 3, 4 e 5 noites no Mediterrâneo ocidental. Por outro lado, a Grandiosa oferecerá cruzeiros de 7 noites a partir de setembro a partir de Barcelona com itinerários que incluem Cannes na França, La Spezia na Itália e Palma de Mallorca na Espanha.