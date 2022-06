Drama para a amada senhora UeD, ela mesma está “à beira da morte”. O jovem herói na sala de estar com sentimentos de Canale 5 deixa todos ansiosos. Isto é o que aconteceu com ela.

Ansiedade e preocupação com um rosto conhecido no programa de namoro Canale 5, homem e mulher. Uma senhora da transmissão alerta a todos: Estou perto da morte. Que grande dor! Realmente muito jovem para sofrer assim.

apesar de homem e mulher Agora em modo de espera pelo horário habitual férias de verão, Os heróis da famosa Rádio Canale 5 continuam presentes na vida dos telespectadores que a assistem há mais um ano. Desenvolvimentos emocionais e eventos De damas e cavaleiros, pretendentes e pretendentes, tronista e tronista Sala de estar com vibes do Canal 5.

Para surpresa de todos, mais uma chegada torção: Um rosto adorável da famosa transmissão da Mediaset prestes a morrer. O protagonista em um episódio triste Mulher famosa de homens e mulheres O que é dito de coração aberto.

para ele Confissão dramática Realmente assustou a todos. Através de seu perfil Instagram, A jovem deixou-se ir a um Um conto inesperado Isso deixou todos sem palavras. Aqui está quem é o herói do romance A Strong Confession e o que aconteceu com ela.

Ainda outra Perversão direta de homens e mulheres: Querida senhora transmissão Todo mundo fica chateado. Nós estamos falando sobre Teresa Ângela. A bela napolitana se deu a conhecer pelos telespectadores primeiro por sua participação em ilha da tentação Sob o disfarce de uma sedutora e depois tronista é um dos mais famosos tronos do canal 5.

Na transferência de Marianne conhecer o amor. Seu príncipe encantado é Andréa Dal Corso. Os dois, depois de muitos anos, ainda estão juntos e são um Um par forte e indestrutível.

Teresa compartilha tudo com seus muitos seguidores E só nas últimas horas, ela aproveitou o Instagram, uma rede social que é uma importante forma de se conectar com seus fãs, para criar Uma confissão realmente inesperada: ela estava à beira da morte.

Conte a La Angela pela primeira vez sobre Eles sofrem de ataques de pânico desde a infância. Tudo começou quando ele tinha 18 anos. A ex-tronista afirma que passou grande parte de sua juventude em Hospital por medo da morte Por causa de sintomas que inicialmente pareciam indicar uma doença grave:

“Comecei a ter ansiedade e ataques de pânico, e a partir daí minha vida mudou muito. Você acha que a primeira vez que me vi correndo pelo menos uma vez por semana para o hospital por causa desses sintomas eu não conseguia reconhecer no começo? sempre com tanta pressa Meu comando, hiperativo, e então em um determinado momento da minha vida algo mudou, sintomas que me fizeram sentir muito perto da morte, eu sei que são palavras fortes, mas quem já experimentou sabe como é. ”