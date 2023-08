Joe Bastianich, você já viu a ex-mulher dele? Não é nada menos que maravilhoso

Joe Bastianich todos conhecemos em ambas as versões chefe de cozinha. Mas quantas pessoas já tinham visto sua esposa antes? Quem é ele e o que ele faz na vida?

Joe Bastianich Há algum tempo tornou-se famoso no nosso país por ser um dos jurados do reality show culinário por excelência, nomeadamente chefe de cozinha. Esse papel que ele desempenhou em ambos nossa cópiaOnde o vimos cercado Gordon Ramsay E de Graham Elliottincluindo aquele italianoOnde os juízes mudaram muito ao longo do tempo.

Não se trata apenas de um grande problema Dono do restaurante mas também de um Excelente conhecedor E amante do vinhobem como um Empresário talentoso em tira Refeições com precisão.

Não é por acaso que ele abriu muitos restaurantes ao redor do mundo, determinado mais do que nunca a apresentar as pessoas apenas sua arte culinária Mas também para comunicar outras culturas Farida.

Contudo, não se limitou a cozinhaporque no passado pudemos ver qualidades artísticasestritamente cantorentre as fileiras dos concorrentes Amigos VIP. E também não faltam deuses Vídeo clipes Algumas de suas próprias músicas cantar E Coloque-se em ordem. arteé quem músicaque também gemeu muito porque queria Saia da cozinha.

Joe Bastianich, artista e empreendedor versátil

Dentro de uma cozinha chefe de cozinha Com certeza é Lembrei-me, entre outras coisas, principalmente no que diz respeito aos seus julgamentos desapaixonados na hora de julgar os pratos oferecidos pelos concorrentes. Ele estava sempre conversando com julgamentos Bastante coloridoàs vezes sedução e outras vezes em ardorMas nunca perca vitalidade.

Sua frase de adoraçãoMas você quer que eu morra?Em nosso país tornou-separa uma obrigação. Também foi repetido diversas vezes e em diversas situações, inclusive no título de um capítulo de uma história em quadrinhos engraçada de um escritor italiano, que é Minha sogra é uma fera para Valentina Vanzini. Mas quantas pessoas viram a ex-mulher de Atmosfera? Quem é ele e o que ele faz na vida?

Ex-mulher de Joe, mulher linda

Nós estamos falando sobre Diana DamiãoDe ascendência italiana, nasceu em 1970. Porém, após se casar com ela AtmosferaEla decidiu usar o sobrenome do marido. Antes de conhecer o dono do restaurante, ele trabalhava para uma empresa que produzia bolsas de grife. Brevemente, Ele nunca espia o mundo do entretenimento. Eles nascem bem 3 filhos o que é ótimo hoje.

Os dois têm de uma forma ou de outra consolidar sua profissão. Na verdade, devido ao seu enorme sucesso Atmosfera com ele Vários restaurantes Espalhados pelo mundo, vocês deram continuidade ao trabalho administrativo e administrativo que realizavam em sua profissão anterior, o que o ajudou Marido celebridade. Mas hoje, os dois parecem ter desaparecido Casal oficial Mesmo que o bem permaneça.