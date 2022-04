Ludovico Aldasio / On Rai 1 para um Good Morning exclusivo

Ludovico Aldasio, o influenciador que tem 3 milhões de seguidores

Ludovico Aldácioinfluente no momento seguinte 3 milhões de seguidores no Instagram Foi entrevistador convidado nos estúdios de TV Rai 1 em Roma para Itália sim! feito por Marco Lorne. Antes de seguir para a entrevista, após desejar a Páscoa, a jovem influenciadora fez comentários Faz de você uma saia doce chamado Todo mundo está dançando agora. Ludovico, chamado “Bom Dia homem.”tornou-se um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e o apresentador do ItaliaSì explicou como ele fez isso: “Como você faz isso? Entretenimento é muito importante. Não superficial. Porque eles podem dizer ‘Isso faz balé, não é o melhor, que mensagens isso traz…'”.

Sua técnica é dizer bom dia a todos antes de tentar a sorte no balé. “Entrei então nessa tendência, e ela viralizou em quatro países estrangeiros – Portugal, Inglaterra, França e Espanha – e desde então viver em sala de aula com Ludovico Aldasio tornou-se uma marca que espero desejar a todos claramente”. O look opulento com jaqueta azul e dourada, óculos de lentes transparentes rosa, gravata laranja e as inevitáveis ​​sandálias ele também notou Mauro Corozzi no estúdio.

Ludovico Aldacio na vanguarda da pesquisa do câncer infantil

Tudo começou durante a pandemia, como ele explicou Ludovico Aldácio: “Comecei a fazer vídeos durante a quarentena. Minha mãe não quer que eu use sapatos em casa”. Para isso ele ia começar a usar chinelos. Marco Lorne Eu o pressionei com uma pergunta sobre seus ganhos: Ludovico ganha bem?. Um influenciador só pode ser honesto comentando com uma caneta esferográfica: “sim”antes de sair.

ao custo de Ludovico AldácioNo entanto, ainda há muito a saber. Por exemplo, nem todos saberão que o influenciador está na vanguarda das mídias sociais promovendo diversas iniciativas em nome de Fundação Umberto Veronese Apoiar a pesquisa sobre um tratamento para o câncer infantil. Para o efeito, colaborou recentemente no projecto “Il pomodoro per la ricerca” promovendo a compra de três latas de tomate, cujas receitas vão apoiar a procura da cura do cancro infantil e juvenil.

Vídeos em colaboração com a Associação de Basquetebol da Primeira Divisão de Varese e Ronnie Coleman

não tudo: Ludovico Aldácio Ele também é um grande fã de BasquetebolÉ um esporte que ele pratica há vários anos. Um de seus vídeos online foi criado em colaboração com i Jogadores da Série A de Varese. Este, em detalhe, é o segundo vídeo esportivo após o vídeo anterior em colaboração com o americano Ronnie ColemanO maior detentor do Mr. Olympia da história, 8 vezes campeão mundial de fisiculturismo.

Inicialmente, o objetivo do influenciador Ludovico Aldasio era arrecadar ingressos para vender a fim de animar cada vez mais as pessoas com esse esporte em particular. Falando de seus momentos esportivos marcantes, lembramos também sua recente participação em “Basquete vs Guerra” Aldasio se torna o protagonista do encontro na Allianz Cloud em Milão vestindo a camisa Influencer para a Ucrânia devastada pela guerra.

