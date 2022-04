Boletim e Remoção ISOLA DEI FAMOSI 2022 Episódio 10 / Gustavo Entre as Controvérsias

A notícia da semana passada da presença do filho de Roger Baldino chocou profundamente o público pelo fato de que durante o décimo episódio ele foi agradavelmente surpreendido pela doce surpresa que o náufrago recebeu: uma carta e uma carta de amor de uma parte de seu filho que não ouvido desde o momento em que deixou Honduras. A surpresa de Roger Balduino não foi o único momento da noite que o público adorou, mas outro momento marcante foi o abandono final do reality por Gustavo Rodriguez que saiu da ilha enfrentando Clemente Russo na TV, perdendo por 84%. A eliminação do pai de Belen e de Cecília foi tão apreciada por todo o público no estúdio e comentaristas que, sabendo do resultado da votação, não pouparam piadas contra ele. (Atualização Adriana Lavecchia)

Gustavo Rodriguez Sai da Ilha dos Famosos: Elari e Luxoria tiram sarro dele / Web …

Isola dei Famosi 2022 Episódio 10 Boletins: Quantos confrontos!

O décimo episódio do programaIlha das Celebridades 2022. Muitos flips, incluindo eliminação dupla e dissolução do grupo. ilary plassi Ela também conseguiu este episódio de forma brilhante: para ela definitivamente um 8 nos boletins de episódios. Na verdade, ele está sempre no local e é capaz de gerenciar melhor várias situações, mesmo as mais vulneráveis. Na décima rodada não faltaram confrontos. O episódio começou com uma comparação entre Licia e Estefâniaque acusou a atriz de voluntariamente pedir para ganhar uma audição e depois excluí-la da comida durante uma audição bônus de uma semana.

Carmen Di Pietro flerta com Marco Sines, Alessandro ‘Speechless’ / ‘I Can’t Look At A Girl But Her..’

Tendo negado as acusações várias vezes, a atriz admitiu que pediu para ganhar a audição: Conduta Vale 4. StefaniaPor seu lado, destoou com mais concorrentes, bem como para o Coconut Gate que decorreu durante a semana. Não faltou provocação com Edoardo, mas ele aguentou bem em comparação com antes Presente, Beatrice: É um 5 no relatório do cartão. O amigo se empolgou novamente ao falar do filho, mas no jogo ele parece cada vez mais incorreto e menos inclinado à dinâmica do grupo: 4.5.

Isola dei Famosi 2022: duas eliminações

ter que sairIlha das Celebridades 2022 Neste décimo episódio dois concorrentes. Marco Sinnis Foi o primeiro a ser eliminado: o jogador nunca entrou no grupo e a partida é muito boa: 5. O mesmo para Laurie Del Santo, que está de volta em Playa Sgamada: 5 para ela também. E seu namorado, Marco Cucolo, terá que viver sem ela pela primeira vez. Nicolau Ele teve uma discussão com Ilona Staller, mas também foi protagonista de um clipe muito legal em que fala sobre sua namorada: 6 no boletim. Da mesma forma, Ilona, ​​indicada pelo grupo, merece um passe: ela contou sua história diante das câmeras e impressionou o público.

Namorada de Nicholas Vaporidis, quem é ela? / “Ame-a como nunca a amei antes, juntos por meses”

Carmem de Petro Ele é uma das pessoas mais positivas nesta ilha. Às vezes é inconsistente, outras vezes é crítico, principalmente para comida, mas traz uma sensação de leveza ao jogo. Também neste décimo episódio muito ativo do jogo: para ela, ela conseguiu 7. O mesmo voto para seu filho Alessandro, que está cada vez mais se separando de sua mãe para embarcar em seu próprio caminho que no momento parece estar indo bem. cegoo líder da semana, também foi protagonista em algumas discussões, principalmente com Edoardo (que merece 5 no boletim): para ele, 6 também foi dado por imunidade.

© Reprodução reservada