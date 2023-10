Como eles mudam o mundo

Uma é uma tecnologia, a outra é um tema fundamental da era moderna: vamos ver juntos como a computação em nuvem e o setor IoT estão mudando a forma como gerenciamos e interagimos com o mundo que nos rodeia.

Hoje queremos conversar com vocês sobre dois temas quentes no período da revolução tecnológica que vivemos. Tentaremos tratar tudo de forma objetiva e dar algumas dicas técnicas, para que quem ler este artigo possa ter a sua própria ideia com base nos conceitos que também apresentaremos.

O que é computação em nuvem

A computação em nuvem é um modelo de computação que permite aos usuários acessar recursos de computação. Sua tradução italiana é na verdade Serviços na nuvemo que indica um real Prestação de serviços prestados a pedido do fornecedor ao utilizador final através da Internet. Os serviços são, por exemplo, o armazenamento, processamento ou transmissão de dados.

Ao contrário da crença popular, a computação em nuvem não é uma tecnologia nova. Basta pensar na Sun Microsystems, que tem trabalhado nestes recursos desde a década de 1980.

Para fornecer algumas informações técnicas, podem ser distinguidos três tipos básicos de serviços nuvens:

Atrevido (Software como serviço) – software aplicativo criado pelo fabricante e disponibilizado diretamente ou por meio de terceiros, por meio de métodos remotos, como aplicativo web. Em seguida, use o software instalado em um servidor remoto. Seu desenvolvimento no setor móvel foi lançado em maio de 2020 com o nome Aplicativo de serviço em nuvem (CSA);

(Dados como serviço) – os dados são disponibilizados apenas via web, disponibilizando-os em diversos formatos e diferentes aplicações como se estivessem localizados no disco local;

(Dados como serviço) – os dados são disponibilizados apenas via web, disponibilizando-os em diversos formatos e diferentes aplicações como se estivessem localizados no disco local; Haas (Hardware como serviço) – O usuário envia dados para um computador, que são processados ​​por outros computadores que são fornecidos e devolvidos ao usuário inicial.

Estes três serviços principais podem ser combinados com outros serviços:

Baixo (Plataforma como serviço) – Em vez de um ou mais programas individuais, você pode executar uma plataforma de software remota, por exemplo Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

IAS (Infraestrutura como um serviço) – Além dos recursos virtuais remotos, também estão disponíveis recursos de hardware. A vantagem do IAAS é que os recursos são criados sob demanda ou sob demanda no momento em que a plataforma precisa deles.

O que é a Internet das Coisas

A Internet das coisas – A Internet das coisas ou A Internet das coisas, é uma palavra nova que descreve a conexão de objetos físicos com o mundo digital. Usado no mundo das comunicações e tecnologia da informação, Refere-se à extensão da Internet ao mundo de coisas e lugares tangíveisque adquire seu próprio Identidade digital Para que possa se comunicar com outros objetos da rede e poder prestar serviços aos usuários.

É sobreA evolução da própria Web 3.0. Existem muitas aplicações e desafios potenciais que ele enfrenta. Um forte exemplo disso é a automação residencial (casa inteligente). Os assistentes de voz se tornaram um elemento básico nas casas de pessoas menos céticas e são capazes de convencer quem tem dúvidas. Alexa, Google Home, Siri, muitas variedades e muitos aplicativos do dia a dia. Conseqüentemente, sistemas de entretenimento automotivo, vigilância por vídeo, saúde eletrônica e muitos outros setores. Não há dúvida de que a Internet das Coisas está mudando nossas vidas.

Prós e contras da computação em nuvem e da Internet das Coisas

Não há dúvida de que todos os desenvolvimentos tecnológicos ao longo da história levaram a melhorias e consequências negativas. A própria invenção da roda gerou hoje um forte problema de poluição ambiental. O mesmo se aplica à computação em nuvem e à Internet das Coisas. Cabe a nós utilizá-lo corretamente e entender, através do conhecimento, qual é o seu potencial e onde não deve ser ultrapassado.

Analisamos parte do que foi dito até agora e aqui estão nossas conclusões:

Computação em nuvem – prós e contras

Escalabilidade: Pode ser adaptado às necessidades de uma única aplicação;

Disponibilidade: A computação em nuvem está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que você nunca ficará sem serviço;

Dependência do vendedor: Obviamente, as empresas que utilizam a computação em nuvem dependem do provedor de serviços.

sobre esse assunto segurança Há sem dúvida uma dupla vertente, se por um lado a computação em nuvem proporciona muitas funcionalidades avançadas para proteção de dados, por outro lado os ataques cibernéticos estão a tornar-se cada vez mais avançados e distintos. Como acontece na realidade cotidiana, não é impossível ocorrer roubo ou violação de dados.

Internet das Coisas – prós e contras

Melhorar a eficiência;

Melhorar a segurança;

Personalizar produtos e serviços;

inovação.

o isso custa Tal como acontece com a computação em nuvem, a Internet das Coisas em geral também é vulnerável a ataques cibernéticos de vários tipos.

Conclusão

Não há dúvida de que tanto a computação em nuvem quanto a IoT apresentam uma série de vantagens e pontos fracos para as empresas. São os setores de TI que devem avaliar os requisitos antes de decidir se adotam essas tecnologias e em que quantidades.