Coisa séria, não pensei que chegaria a esse ponto

Sophie Codigioni anunciou seu rompimento com Alessandro Paciano em story postado no Instagram: “É com profunda tristeza no coração que estou aqui para lhe contar A relação entre eu e Alessandro acabou. Muita coisa aconteceu Coisa sériaAlgumas das quais só descobri recentemente, o que me levou a tomar esta decisão. Infelizmente nunca pensei que a pessoa ao meu lado assim como o pai da minha filha Isso pode ir tão longe“.

Razões da separação entre Sophie Codigoni e Alessandro Paciano

Sophie Codigioni deu continuidade às suas emoções e explicou que ocorreram algumas oscilações que a machucaram e, portanto, ela não queria mais continuar nesse relacionamento:

Esta escolha não foi feita de ânimo leve, mas sim depois de altos e baixos que muito me machucaram e que não posso ignorar por respeito a mim mesmo e à nossa filhinha. Continuarei trabalhando pelas redes sociais, sempre tentando trazer positividade e meu sorriso como sempre faço e como deveria ser. Neste ponto, tenho que reservar um momento para processar tudo. Não vou negar que estou realmente quebrado. Agradeço sempre o apoio que me dão e peço que reservem um tempo para superar esses acontecimentos que me esgotaram no momento. Achei que havia alguém diferente ao meu lado, mas me enganei.

A decisão de se separar ocorre após idas e vindas recentes. No momento, Alessandro Paciano ainda não se manifestou sobre o assunto.