Prévia da Terra Amarga Turca: Betul quer se casar com Fikret!

Vamos descobrir juntos os programas estrangeiros de Terra Amara, série de TV transmitida de segunda a domingo no Canale 5: aqui estão os resumos dos episódios que serão transmitidos em breve.

o Ofertas turcas de Terra Amara Ele estará repleto de novos recursos que manterão os espectadores grudados na tela: desta vez, todos os olhos estão voltados para ele Betul. A mulher planejará conquistar Eu penseiMas só porque ele quer dinheiro de Fikili! CerminPorém, correria o risco de estragar tudo… Mas vamos descobrir juntos quais são as prévias dos episódios que em breve serão transmitidos no 14h10 no Canal 5.

Prévia turca do Bitter Earth: Betul quer o papel de Zuleikha

Nos próximos episódios de Terra amarga Nós vamos encontrar Betul De volta ao centro do palco. A advogada continuará seus planos malignos para tomar poder e dinheiro, mais determinada do que nunca a se tornar o mestre indiscutível. Cukorova. Primeiramente, A Dama Negra aproveitará a ausência de Demir para tentar aumentar o controle sobre sua empresa: se E aí caraEm vez disso, ele concedeu-lhe plenos poderes na sua ausência. Felizmente, depois de um momento de frustração, Zuleikha decidirá voltar ao trabalho e a situação ficará mais complicada para Betul.

Prévia da Terra Amarga Turca: Betul Trade Fikret!

Betul fingirá apoiar ZulekhaMas, na realidade, ele conspirará nas sombras para derrubá-la. Em tudo isso, a mulher reconhecerá Abdelkader Os dois decidirão imediatamente se unir para a destruição Demir. Como se não bastasse, a ganância da filha Cermin Vai crescer mais: o advogado, aliás, Ela estará determinada a seduzir Fikret e se casar. Este último, na verdade, permaneceu O único herdeiro da fortuna Fikile, que aparentemente morreu de ataque cardíaco Mas na verdade ele foi morto por seus bandidos Abdelkader.

Sarmin arrisca a falência da Betol, segundo expectativas turcas

plano Betul Para superar o meio-irmão Demir Ele correrá o risco de virar fumaça porque Cermin:O último na verdade Haverá um forte debate com a LuftiyeEle a acusou de tentar fazer isso Manipulação em Alton. Betul Ele tentará se proteger e repreender sua mãe e ordenar que ela faça isso Não faça mais nada sem consultá-la primeiro. Então parece que O interesse crescente de Batoul em Fikret não tem implicações românticas, mas é ditado apenas por interesses económicos.

Terra amargaa adorada série turca, está no ar desde novembro, de segunda a sábado, às 14h10 no Canal 5.