Notícias de: Vila Galé, Acciona, Mapfre, Iberdrola, Nexity, Orion Capital Managers, Delin Property, Multi Corporation, M7 Real Estate, Diehl Controls, CTP Roménia e outros

Empresa portuguesa Villa Galle Você vai pousar Espanha Nesse período Feriado da Páscoa No próximo ano, ele abrirá um hotel na ilha Canelano município Aiamonte (Vilva). Com acesso direto à praia, o futuro Villa Galle Isla Canela Terá 300 quartos com esplanada, duas piscinas, dois restaurantes e três bares. Spa e bem-estar SatsangaClube infantil, salões de eventos e lojas. ser visto Aqui os cérebros re. A oferta de alimentação e entretenimento terá como alvo famílias e casais. Sosimi Croix Immobilier Holdings o seguidor Grupo Preconsa Serão realizadas obras de reforma no prédio Villa Galle Isla Canela Numa unidade hoteleira já existente, que irá sofrer uma remodelação completa. A operadora foi pesquisada seguindo a assessoria da consultoria Cushman Wakefield.

Acciona Um dos maiores negócios do ano foi assinado em… Norte de Madri . Braço imobiliário do grupo de construção e energia controlado pela família Entrecanales Adquiriu quatro edifícios de propriedade da Mapfre e Iberdrola Está localizado entre as ruas Lezama, Llodio, Xauradó e Orduña Bairro Fuencarral El Pardo. ser visto Aqui está o pilar ibérico. O negócio está fechado por um período Variando entre 60 e 70 milhões de eurosDe acordo com o que foi noticiado pelo jornal El Confidencial. Esta operação reforça a aposta da Acciona na zona norte da capital. No passado mês de junho, a empresa adquiriu terrenos na zona Malmea-San Roque-Tres OlivosExistem também outras imobiliárias como Aedas Homes e Pryconsa. Além de, Em setembro de 2022, também fechou a compra de um terreno entre 180 mil e 250 mil metros quadrados em La Solana de Valdebebas. Na zona da Hortaleza prevê-se a construção de 50 habitações unifamiliares e outras 90 habitações multifamiliares.

Após a venda da sua filial polaca, no âmbito da reorientação das suas atividades de desenvolvimento em França, o grupo imobiliário francês Vizinhança Anunciou a venda das suas operações em Portugal à Orion Sociedade Imobiliária Europeia O quinto fundo é um fundo imobiliário administrado por ele Diretores da Orion Capital. ser visto Aqui está Krieherald. “Estas duas disposições são totalmente consistentes com a estratégia de realocação de capital para atividades em França, de acordo com o calendário anunciado pela Nexity em fevereiro de 2023 no momento do anúncio dos seus resultados anuais. Receitas provenientes de desinvestimentos e menores necessidades de capital”, disse Véronique Bedag, Presidente e CEO da Nexity O fator resultante da gestão amortizada das restantes atividades internacionais ajudará a reduzir a dívida do Grupo e a financiar as nossas operações em cidades sustentáveis.

Imóveis em Deli Adquiriu um terreno de 2,2 hectares em Coslada, o principal centro logístico a leste de Madrid, para fornecer um armazém de 13.363 m2. ser visto Aqui está Krieherald. Tom Wattles, CEO da Delin Property, disse: “Esta é uma oportunidade excepcional de fornecer um armazém logístico de última milha de última geração – exatamente o tipo de instalação que está em grande demanda nesta localização estratégica. É o início da nossa renovada expansão no mercado espanhol, tendo já desenvolvido dois parques logísticos.” Estão localizados na zona metropolitana de Madrid. A Coslada tem a maior concentração de grandes fornecedores logísticos terceiros (3PLs) e distribuidores de comércio eletrónico em Espanha, graças à sua proximidade ao centro de Madrid e ao Terminal Aéreo Internacional de Barajas, bem como às excelentes ligações rodoviárias para o resto da região. O país e o exterior. Amazon, Rhenus Logistics, DHL, FedEx e Aldi têm centros de distribuição próximos.

Várias empresas Adquiriu dois terrenos localizados perto da Estação Central de Amsterdã, que incluirão dez apartamentos de alto padrão e um espaço de escritório de grau A. Olhar Aqui a Europa está de volta. A parte residencial do projeto foi projetada para oferecer uma experiência de vida luxuosa e sustentável. Entre os apartamentos estão duas maisonettes, cada uma em dois níveis e um jardim privado. Além disso, o complexo inclui outros oito apartamentos, incluindo duas coberturas. Todos os apartamentos são projetados com varandas que proporcionam aos moradores vistas deslumbrantes sobre a orla marítima. Algumas propriedades possuem suas próprias docas privadas.

M7 Imobiliária A M7 vendeu um armazém de 15.000 m², incluindo 1.089 m² de espaço de escritório, em Reimels, norte da Alemanha, em nome de um mandato de conta separado: eu visito Que visa investimentos na Alemanha e no Reino Unido. ser visto Aqui a Europa está de volta. Localizada na região da Baixa Saxónia, no norte da Alemanha, a propriedade beneficia de excelente conectividade rodoviária, com acesso direto à Autobahn 28, proporcionando ligações à maior rede de autoestradas da Alemanha. Desde a aquisição da propriedade, a M7 executou com sucesso o seu plano de negócios, desbloqueando espaços vagos em armazéns para gerar receitas a longo prazo, aumentando a ocupação total dos activos de 50% para 89% e alargando o período WAULT para três anos. Um edifício de escritórios, comumente conhecido como “seu” escritório, é o único que permite que seus ocupantes adquiram seu próprio espaço de escritório. O edifício de escritórios contará com elementos de design moderno, incluindo áreas de loft de vários andares, grandes telhados de vidro e vários terraços exteriores.

Controles DiehlA Diehl, parte do Grupo Diehl, celebrou a cerimónia de inauguração da sua nova fábrica em Brasov no dia 5 de setembro de 2023. A produção terá início em meados de 2024 e, até 2027, cerca de 600 funcionários produzirão até doze milhões de sistemas eletrónicos anualmente. ser visto A Europa está de volta aqui. Diehl Controls coopera com o promotor do projeto Roménia CTPque constrói a planta de acordo com as exigências técnicas, comerciais e legais individuais e depois a aluga Diehl controla a Romênia. “A inauguração de hoje marca o início de um novo capítulo para Brasov como centro industrial. Um capítulo que queremos escrever com sucesso em conjunto com a cidade e a região. Quando a produção começar em meados de 2024, não construiremos apenas um edifício sustentável com uma infraestrutura forte”, disse Josef Fellner, CFO da Diehl Controls. Em cooperação com o nosso parceiro de projeto CTP, também empregaremos mais de 100 funcionários altamente qualificados.”

Propriedade logística sueca (SLP) adquiriu a propriedade de uma propriedade de 280.000 metros quadrados em Hallsberg depois que a propriedade ganhou status legal. A aquisição do imóvel foi anunciada no final de junho. ser visto A Europa está de volta aqui. O valor do negócio foi estimado em aproximadamente . 67,2 milhões de euros, uma renda anual de aprox. 4,2 milhões de euros. Foi também assinado um contrato de arrendamento do imóvel por 15 anos com a empresa sueca Ahlsell para um novo edifício certificado ambientalmente com uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados. “Estamos muito satisfeitos que a fusão imobiliária tenha ganho valor jurídico para que possamos assumir as suas propriedades”, disse Tommy Astrand, CEO da SLP. “Continuamos a desenvolver o maior projeto da SLP até à data. A nova construção deverá ser concluída no início de 2024/25. O investimento será financiado com liquidez corrente e financiamento bancário garantido.

BM Compre 51 lojas Wilco Por 15,2 milhões de euros. A B&M não assumirá o controle das lojas até que o período de negociação da administração termine e as autoridades decidam que não podem mais manter as lojas abertas. Esta data exata ainda é desconhecida. O varejista não comprou a marca Wilko, então as lojas provavelmente serão rebatizadas como novas lojas B&M. ser visto A Europa está de volta aqui. Wilko, anteriormente conhecida como Wilkinson Hardware Stores, tem um total de 400 lojas e emprega cerca de 12.000 pessoas. Andy Prendergast, secretário nacional do GMB, disse: “Ainda estamos fazendo tudo o que podemos para garantir um acordo que proteja o máximo de empregos e lojas. .” Funcionários da PricewaterhouseCoopers assumiram o controle da Wilco no mês passado, depois que as tentativas de vender a empresa inteira falharam. O objetivo deles era vender o maior número possível de lojas para gerar valor para os credores do varejista.