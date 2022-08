Viajamos para a Tailândia, Phuket | Bazar do harpista

Phuket é a maior ilha da Tailândia e sem dúvida a mais famosa. Localizado no sul do país e com vista para o Mar de Andamão, é considerado um dos destinos mais populares da Tailândia, graças aos seus quilômetros de praias brancas E um mar límpido, ideal para os entusiastas do mergulho, sem esquecer a oportunidade de vivenciar a verdadeira cultura local, gastronomia e animação nocturna. Em suma, o melhor da Tailândia está concentrado em uma ilha.

Quando ir para Phuket

Phuket tem um clima excepcional com dias quentes e ensolarados durante todo o ano. A estação das monções geralmente vai de meados de maio a outubro, mas durante esse período pode chover apenas uma ou duas vezes por dia. Phuket também é fácil de chegar; Fica a uma curta viagem de uma hora de todas as atrações da grande cidade de Bangkok. A ilha de Phuket tem um clima tropical típico, por isso é bom ficar longe da estação das monções, de junho a dezembro, meses em que pode chover até todos os dias. A melhor época para visitar Phuket são os meses entre janeiro e maio, especialmente janeiro e fevereiro são particularmente favoráveis, enquanto as temperaturas e a umidade começam a subir a partir do final de março.

Não há voos diretos da Itália para Phuket, mas é necessário chegar primeiro ao aeroporto de Bangkok ou, alternativamente, a Kuala Lumpur, na Malásia. Bangkok está localizada a 850 quilômetros de Phuket, mas esta rota é facilmente acessível de avião, com apenas uma hora e meia de viagem, ou usando trens e ônibus.

O que ver em Phuket

A cidade de Phuket está localizada na costa sudeste da ilha, dentro de uma baía pitoresca. Esta cidade insular está repleta de atividade graças aos muitos hotéis, restaurantes, casas de massagem e outras atrações turísticas que surgiram nos últimos anos.

A arquitetura urbana reflete a influência da cultura chinesa e portuguesa e oferece um interessante contraste com o estilo tradicional tailandês. Passeie pelas ruas da Cidade Velha para admirar as lojas de artesanato, edifícios históricos, templos e santuários. As atrações imperdíveis incluem o Phuket Trickeye Museum, uma série de galerias de arte 3D interativas, uma experiência de comida de rua durante o mercado de domingo que acontece ao longo da rua de pedestres Bangla Road e uma homenagem ao Jui Tu Shrine, um templo chinês distinto.

O Phuket Weekend Night Market é o lugar perfeito para quem quer mergulhar nos aromas e tradições locais: aqui você pode encontrar de tudo, desde artesanato a barracas de comida tradicional.

Embora existam inúmeros templos e Budas espalhados por toda a Tailândia, poucos são tão impressionantes quanto a estátua de Buda de quarenta e cinco metros de altura em Phuket, a uma curta distância da Kata Beach: um maravilhoso esforço de caminhada será recompensado. Vista panorâmica da baía. Wat Chalong, o maior e mais bonito de todos os 29 templos de Phuket, definitivamente merece uma visita. Dedicados a monges altamente estimados, Luang Fu Chaim e Luang Fu Chuang, modelos de cera em tamanho real podem ser admirados; Também espalhados pelo complexo estão muitos Budas dourados retratados em diferentes poses. Para experimentar um lado mais autêntico de Phuket, longe dos circuitos turísticos, pode dirigir-se à cidade de Rawai, onde vive o antigo povo Moken, também conhecido como ciganos do mar que adotaram uma vida semi-nômade por décadas. Depois de desfrutar dos distintos barcos coloridos, você pode explorar o mercado de peixe ou alugar um barco para chegar às ilhas próximas.

Apesar de ser urbana em muitos lugares, Phuket ainda mantém muitas áreas florestais intocadas, onde muitos animais encontram abrigo. A ilha possui vários santuários de elefantes, um dos quais é dedicado a tigres e um Centro de Reabilitação de Gibões: localizado na área de não caça de Khao Pra Theaw, é um ótimo lugar para aprender mais sobre esses animais maravilhosos. Depois de visitar o centro, basta caminhar pela exuberante selva tropical até a Cachoeira Bang Pae para dar um mergulho nas piscinas naturais.

Phuket também é um ponto de partida ideal para explorar as belas ilhas próximas. Koh Khai e Coral Island exemplificam as paradisíacas ilhas tailandesas pelas quais são conhecidas, com suas águas claras e praias de areia branca, ambas a cerca de 20 minutos de lancha. Koh Phi Phi, onde fica a famosa Maya Bay – onde foi filmado A Praia com Leonardo DiCaprio – dispensa apresentações, mas as ilhas de Koh Yao Noi e Koh Yao Yai são igualmente belas e menos conhecidas.

As mais belas praias de Phuket

A Tailândia tem algumas das praias mais bonitas do mundo, muitas delas localizadas na ilha de Phuket. Para aqueles que procuram uma solução com tudo incluído, Kata Beach é o destino perfeito: areia fina, palmeiras ondulantes, água limpa de fundo macio e oportunidades de mergulho durante todo o ano, onde barcos coloridos de cauda longa atracam no extremo norte. Com alguns vendedores de comida e bebida baratos frequentemente encontrados nas proximidades, o extremo sul oferece uma variedade de hotéis e restaurantes à beira-mar. A praia de Kata Noi não fica longe: tem pouco menos de 700 metros de comprimento e tem um dos mares mais bonitos da zona envolvente, o que lhe confere um ambiente sem dúvida mais descontraído.

Entre as mais belas praias de Phuket, é preciso mencionar também a Freedom Beach, que encarna o ideal de uma praia intocada; A praia de Ya Noi, apesar de seu pequeno tamanho, é uma das praias mais populares graças à presença de hotéis e restaurantes com vista para a praia, enquanto a praia de Bangtao, com seis quilômetros de extensão, é uma das maiores de Phuket e abriga muitos clubes de praia, resorts e restaurantes. Finalmente, Paradise Beach faz jus ao seu nome: esta pequena baía perto de Patong parece ter saído de um cartão postal, sem esquecer que é só aqui que acontecem as festas de praia no estilo Koh Phangan.