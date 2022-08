Maquiagem Theresa, 150 vestidos e sete litros de água – Corriere.it

A partir de Andrea LaFranci

Doze horas sob o palco: o

exercícios depois de acordar, o

improvisação Com a guitarra debaixo da barraca com o balanço, dúvidas nos sapatos

Barletta – O que está acontecendo no palco só pode ser totalmente compreendido espionando os bastidores. Juliano

SanGyorgi pulando nos braços de um jovanotti Como o irmão mais velho que ele não via há meses. Os dois que se deixaram enganar Shiko

Zalone Antes da 30 mil pessoas. Um trio improvisado não lançado, sem sequer a rede de resgate de provas, Com Gianni Morandi e Biagio Antonacci. A energia explosiva de Lourenço Que acontece no palco por 8 horas e também para o público que vive sob o sol por um dia inteiro. o Bastidores da Jova Beach Party – uma um tour



21 passes em 9 praias (Aeroporto, pista de corrida e prado nas montanhas) – Espelho direito para interpretação de exibição.

7h30: Preparativos para mim Barletta O dia começa cedo. Os primeiros fãs em frente aos portões às 19h30. Toalhas no asfalto da orla, pegar uma vassoura com papéis napolitanos, acessar as redes sociais e tirar uma selfie. Além deemoção de festaTambém é bom passar o dia inteiro com eles amigosdiz Alessandro, 22 anos. Ela vem me ver, perto da esquina. Por outro lado, Julia viajou quase 700 quilômetros para estar lá. Ela saiu dois dias antes de Siracusa no carro com sua irmã Federica de 15 anos e outros A primeira festa de sua vida: Meu pai me dedicou a você quando eu nasci: Li 26 anos com Jova Eles começaram assim. Na área da barreira também está Angela, aposentada de Cori, Condado de Latina: JOVA JOVAEu o vi crescer como artista e como pessoa desde criança. Depois, há Morandi… então dupla aprovação. Paralelamente ao êxodo de fãs, começou o Dia de Lorenzo.

O despertador é às 7, um pouco mais tarde no dia seguinte ao concerto (não saio antes das 4 da manhã) e já treino logo, sem ter de ir tomar o pequeno-almoço. Faço exercícios para revigorar o corpo, respirando… um pouco ‘me movimento pela visão e como Minha filha Eu aprendi a fazer crochê com tutoriais do YouTube, seguir os tutoriais de hack bio americanos e ouvir os especialistas um pouco. Equipe de fisioterapeutas – Fabrizio Porra e seus filhos Daniele e Luca – o observam como se fosse um atleta: Exercícios personalizados, massagens pós-festa e verificações do nível da água. Uma experiência difícil e eu deveria sempre me sentir satisfeito. Entre a água e o Terer, vem o acasalamento argentino que é preparado fresco no verão 7-10 litros de líquido por dia; Durante o show, ele consumiu 7 garrafas de água, uma com 1 colher de chá de sal de cozinha. Trabalhar demais neste passeio também é uma responsabilidade. Quando estou andando de bicicleta solo, paro quando quero. Estou aqui necessário. A dieta também estudou: ele pega Equilíbrio O que depende da cura: não que depois do show eu saia para fazer pizza e cerveja. Para tirar o máximo proveito disso, concentro todas as refeições em 8 horas. Por volta das 10h Café da manhã com iogurte ou alternativa ao leite, frutas secas e sementes. Cerca de 11 almoços leves com peixe ou ovos e legumes, sem carne ou carboidratos. Às 18h, um jantar semelhante. Não sou fundamentalista, sem fé, mas entendo que se como certos alimentos fico menos apto. READ Fastweb Mobile Light: minutos ilimitados, 100 SMS e 50 GB por 4,95 € por mês - MondoMobileWeb.it

15h30: Ansar Jova chega às 13h30. A primeira tarefa está lá Escadameticulosamente manuscrita e fotografada para Equipes e técnicos. Mais que um festival, uma festa. As pessoas confiam em Lorenzo e em suas escolhas. Você pode entender isso pelas reações: todo mundo está dançando e até convidados desconhecidos estão interferindo, comenta o diretor Marco Sorrentino. Sem Jouva, sem festa na praia. Não é um formato de revenda. algo à sua imagem e semelhança. Há dentro de seu mundo, sua curiosidade, seu pensamento positivo, sua tendência a ser desafiado e olhar para outro lugar, para acumular o que não se encaixa. para mim

O santuário de Lorenzo, protegido por um leito de juncos, pode ser alcançado passando sob a bandeira salgária dos tigres Mumbrasim. No centro está uma iurta: uma rede descansando sob o olhar de Nossa Senhora de Guadalupe, um sofá e uma mesa com frutas secas, especiarias, minerais e tratamentos sonoros. Ao lado está um guarda-roupa com 150 itens exclusivos de estilo pirata desenhados por ele Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior – E um espaço de administração e comunicação patrocinado por Dalia Gabercik. No exterior há mais três tendas para acampamentos beduínos: uma para artistas convidados (mais de 160, de 35 países diferentes), outra para a banda e uma área montada como sala de ensaios que é o pulmão do intercâmbio artístico e humano.

Do início da tarde nos bastidores se torna um porto. O prefeito de Barletta entrega a camiseta com o nome da cidade; Homenagem a Benedetta Pelato, Campeã Mundial de Natação. Às 15h40, subiu ao palco pela primeira vez. Somos um mar de frente para o mar. Que flash… Boa viagem!. Enquanto está lá, ele pega seu violão e canta. Multiplica, sempre, energia contagiante. Após dois anos de prensagem, lançamento de primavera. Em público, você sente vontade de festejar, e este ano, aqueles que fazem meu trabalho estão se divertindo como loucos. Você pode ver em seu rosto. uma maratonateste físico severo, mas se divertindo como se fosse a noiva do casamento. Sirva e faça dupla com convidados da SBAMteatro dedicado a DJ e música eletrônica, e Com os da Kontiki, emergentes e sons do mundo. Ele desce de um palco e aparece em outro movendo-se em uma bicicleta elétrica, seguido como uma sombra por seu personagem Emiliano Segatori. Às cinco da tarde, hora da família. Chegado Francesca Valliani, esposa (Em sua conta no Instagram performances ao vivo do show com POV do palco), e filha Tereza. discussão sobre sapatos Lorenzo, Teresa zomba do pai, mas não o convence a mudar. Pouco antes do show, ela estará colocando sua maquiagem nativa americana. Por volta das 18h, a atmosfera nos bastidores é cintilante. Você improvisa com os pés na areia e desenvolve uma chitarata na praia ao redor do outono. Clima isso, mas o nível disso profissionais Um vislumbre de compreensão é suficiente para mudar o ritmo e ajustar a tonalidade. depende de Chico Zalon. Junte Giuliano Sangiorgi

. Comediante de humor e líder de generosidade Negramaru Ilumine o momento. o Designer Fabio Novembro Solte a dança. vou tocar no dia seguinte Biagio

Antonacci misturar. Aproximadamente 19h15 aparece Gianni

MorandiE a convidado regular. Eu pagaria para ficar no meio com a toalha na areia… Uma onda de afeto me inunda. Uma nova etapa na minha carreira? Sempre como o primeiro. READ DogTv, sua plataforma de entretenimento em vídeo

20h: O espetáculo Quão quente é? O aparato de segurança pulveriza a água evaporada com canhões e mergulha nas ondas. Você pode ouvir música ao vivo enquanto mergulha sob os olhos de 30 salva-vidas em torres e jet skis. Como é bom ver algo novo – diz Alessandro, um trabalhador de armazém de 22 anos – Em uma cidade estável conhecida por notícias de crime como minha Barletta..um ponto de partida para nós, jovens, não fugirmos para o norte.

Geografia da Democracia JBP. Chega onde as grandes festas não chegam e nos satisfazemos com as festas de rua. Leva 5 dias para configurar e 2 dias para desmontar e limpar. Produção de € 20 milhões, 150 pessoas em turnê e mais 1.000 capturadas no local em cada dataexplique Promotor Maurizio Salvadori de Trident. O navio pirata não encontrou mar calmo e o tormento de Lorenzo também chegou às redes sociais. Tem havido controvérsia sobre os trabalhadores especificamente: Em Fermo, no fim-de-semana depois de Barletta, a inspecção do trabalho encontrou 17 trabalhadores ilegais, que foram então multados por 4 empresas que os contrataram.. o relacionado a

ambientalistas Os moradores falam de um impacto negativo no delicado ecossistema das praias. São divergências ilusórias, com o WWF, monitoramos todas as críticas possíveis – conclui salvadorenho -. O que importa é que transferimos um arquivo Mensagem de conscientização importante e para sair As praias mais limpas Como os encontramos?

Jova entra no guarda-roupa pela última vez. Parece que Jack Sparrow está saindo. Novamente Fotografia – E se na área há Morandi oferece aulas de enquadramento -. outro. Eles saltam sobre ela, mas não há tensão. Um último tiro. E longe do palco. Veja o resto. E deve ser testado ali, na existência, entre areia e decibéis, queimaduras e cerveja, abraços e refrões. READ Aurora Ramazzotti com seus seios na tela, aqui está a resposta para os fãs obstinados