Homens e mulheres, problemas para Nicole Mazzucato após o nascimento do primeiro filho

Nicole Mazzucato de homem e mulher Ela se tornou a mãe de Paolo. A ex-pretendente do programa de namoro Maria De Filippi está ligada ao jogador de futebol do Monza, Armando Anastasio, desde 2021 e se tornou sólida em poucos meses. E após o nascimento, Nicole, que anteriormente escolheu o ex-Tronesta Fabio Colloricchio, agradeceu a todos os seguidores pelo apoio recebido, sem esconder os momentos difíceis pelos quais está passando. Matzucato disse no Instagram que teve alguns problemas com Amamentação. Ela ainda não tem a Via Láctea, Nicole está em uma situação complicada: “Tivemos uma noite intensa e difícil”, disse ela. “Passamos a noite em Abyad atacando-o o tempo todo e ele tentava desesperadamente comer, mas infelizmente o que chegou não foi suficiente para satisfazê-lo.”

Leia também> Ellari Blasi retorna a Roma após as férias (mas não de Totti). “Aqui está quem terá sua primeira entrevista.”

«Estamos a integrar com Mamadeira Mas aqui não estamos desistindo, vamos tentar até o fim», especificou. Por isso, Nicole não quer abrir mão da prática do aleitamento materno que garante muitos benefícios para os pais e para o bebê.

Nascimento

Ela deu à luz Nicole Mazzucato em sua cidade natal, Belluno, para ter o apoio de seus pais. O nome Paolo foi escolhido em homenagem ao pai de Anastasio. Nicole decidiu não dar o título de seu filho mais velho.

Durante a gravidez, Mazzucato admitiu que estava feliz com essa virada histórica na Itália, mas como ela e Armando têm nomes muito longos, ela preferiu escolher apenas o nome paterno.

Última atualização: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 às 22:14



© Reprodução reservada