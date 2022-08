Inter, história de Zhang e figuras da era Suning

em casa Inter São horas de fortes emoções para um grande retorno Nerazzurri por Romelu lukakuapós um ano de Chelsea Onde as expectativas não foram atendidas. Com este golpe de mercado, oInter Ele pode atirar no scudetto novamente, jogando até o fim. a sociedade Nerazzurri Ele voltou ao topo do futebol italiano, depois de muitos anos passados ​​na escuridão quase completa, sem sucessos particulares. Isso também depende do presidente Changquem investiu na empresa e na equipe Inter. Vamos ver como a empresa gigante nasceu Suningo atual proprietário de algumas açõesInter.

Quando no verão de 2016 a família Suning tem as mãosInterAo adquirir 68,55% das ações dos fãs Nerazzurri Ele viu a sombra primeiro, escuridão completa, como muitas vezes acontece nas mudanças mais clássicas de propriedade. Então ele começou a vislumbrar algo mais óbvio, um futuro róseo, como um clube de sucesso. A história entre a família Chang e aInter (Jindong Fundador Suning Steven é o líder da equipe a milanesaComeçou há cinco temporadas. a família chinês investem noInter Mais de meio bilhão de euros visam reviver os momentos dourados de uma era Moratti abandonada pela administração interina de de volta. Agora parecia que essas intenções definitivamente vieram à tona.

Chang, dono do Inter

Quem é Jindong Chang

Chang Jindong é o presidente e fundador da gigante chinesa de eletrodomésticos Grupo Empresarial Suningconhecido como Grupo Suning. Ele é um self-made man, começando do nada e alcançando alturas incríveis. O atual presidente daInterDe fato, quando jovem trabalhou em uma fábrica têxtil e depois montou sua própria empresa, abrindo uma pequena fábrica de ferragens. Ele praticamente vendia e instalava condicionadores de ar. Agora as coisas mudaram completamente: o volume de vendas de seu império empresarial ultrapassou 15 bilhões de euros Grande parte dessa receita Suning.comque entrou no ranking dos homens mais ricos do China.

História do Suning Começa em um dos municípios mais pobres China1963. Formado em literatura chinesa A NanquimJindong trabalhou por alguns anos em uma fábrica têxtil e, em 1990, decidiu montar com seu irmão uma empresa especializada na venda de eletrodomésticos. Uma escolha visionária de Chang Jindong: Em poucos anos, a empresa já se tornou uma multinacional, com mais de 10 mil funcionários e 1500 lojas em todo o mundo.Ásia.

Grupo Suning Holdings

Com o aumento dos negócios e do capital, a Jindong não parou, mas, ao contrário, diversificou suas atividades. Há alguns anos, assumiu a gestão PPTVque é uma TV pela Internet muito popular em ChinaEspecializada em entretenimento e eventos esportivos. Ele também conseguiu criar uma empresa de commodities, la Citicaldepois no varejo, o Luxoe finalmente um dos produtos para bebês, bebê vermelho.

Zhang Jindong

de acordo com ForbesE a Chang Jindong ocupa o 244º lugar no ranking dos homens mais ricos do mundo, apesar de uma fortuna pessoal estimada em mais de 6 bilhões de dólares. As maiores emoções do empreendedor Ásia São carros desportivos, cool e sobretudo desportivos.

Inter Chang Jin Dong

em 2016 Suningquem já comprou Jiangsutime de futebol Nanquimencontrou 70% dosInter de outro empresário ÁsiaEU’indonésio Eric de volta. Mas jangsu E a InterNa verdade, eles são os líderes do sistema real de times de futebol criados em todo o mundo, que inclui um time BelgaO muscroné um PortuguêsO Gil Vicente.

No’Inter Há alguém que cuida do negócio em nome dele Chang Jindong, ou seja, filho. Steven Chang Ele estudou economia na América e é considerado seu herdeiro natural. Adorado por todos em casa InterNão perca um jogo Nerazzurri. Se fosseInter Hoje ele pode jogar cartas novamente por um troféu internacional, todo o saldo vai para a família Chang e personalidades de gestão. Como contabilizar o primeiro ano como presidente: receita 47 milhões de euros, que é um recorde do clube em apenas um ano. Em seguida, reestruturar as fábricas e definir Pintina dentro Suning Centro de treinamentoA luta continua agora, para dar aos torcedores um novo estádio e a alegria de trazer o clube de volta ao topo através do mercado de transferências e decisões políticas. Como a opção de ingressar em um conselho de administraçãoTCEAssociação de Clubes, europeus.

Javier Zanetti, Zhang, Antonio Conte e Gabriel Oriali comemoram o Inter ScudettoImage Sport

agora steven Chang Na história deIntertornando-se o primeiro presidente estrangeiro e o mais jovem presidente estrangeiro na longa história da Nerazzurri Para ganhar o Scudetto, o primeiro troféu desde que esteve à frente do clube. Em quatro anos, os resultados foram: retorno à Liga dos Campeões, final da Liga Europa, Scudetto, Supercopa e Copa da Itália. Mas além dos sucessos em campo, o jovem chefe também teve que enfrentar muitos problemas. Primeiro, há as dificuldades econômicas Suning Está ligado ao Covid, tanto que se fala em uma possível venda do clube. Depois houve a história da Superlega comInter que se juntou ao grupo de 12 clubes que queria fundar e depois desistiu.

Muitos prêmios, mas também muitas críticas

Apesar dos resultados impressionantes, especialmente com a vitória do Scudetto na temporada 2021-2022, a gestão no final dessa temporada foi fortemente criticada. até a próxima lukaku E a Hakimi Eles machucaram muito os fãs, mas foram necessários. No meio da tempestade, os gestores arregaçaram as mangas e conseguiram dar um novo impulso a um grupo que nunca teria alcançado objetivos semelhantes de acordo com os insiders. No entanto, o resultado foi que a equipe se manteve competitiva, também graças ao trabalho de Simone . insaciávelGanhou duas taças e disputou o campeonato até o último dia.

Lukaku e Chang

agora mesmoInter Ele quer ser o protagonista novamente, seja na Itália ou na Liga dos Campeões, e Chang Ele oferece diferentes alegrias nesta sessão do mercado de transferências para os fãs Nerazzurri. Principalmente com o tão esperado retorno de Romelu lukaku, que realmente fez de tudo para voltar à sua terra natal de 2019 a 2021, marcando 47 gols em 72 partidas. Depois de ver os dois grandes sucessos desaparecerem, é isso Dybala E a Bremeragora mesmoInter Ele está tentando fortalecer seu departamento defensivo, tentando fechar a coluna defensiva do Milan de uma vez por todas ScreenYear. O certo é que a equipe Nerazzurri Ele ainda será competitivo, a promessa que Stephen fez para si mesmo ChangE a Isso está trazendo o clube de volta ao topo do mundo que não parece estar muito longe. O caminho é o caminho certo, e agora devemos continuar trabalhando para alcançar os principais resultados também no campo internacional.