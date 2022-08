Alfonso Signorini rejeita oferta da rainha Elizabeth: maravilhosa – vídeo

Alfonso Signorini rejeitou a oferta da rainha Elizabeth. Parece inacreditável o que o maestro da Mediaset fez: Aqui está o vídeo.

Afonso Signorini Ele sempre admitiu que gerenciava pessoalmente a seleção de Vippons que entravam em uma casa GF Vip. Nesse período, as negociações entraram na fase mais acirrada e os primeiros contratos já foram assinados. Ainda não há uma data de início específica para reality show Do Canale 5, mas muitos se referem a 19 de setembro o próximo.

Após o lançamento dos primeiros vídeos promocionais da Conjunto de mídiaA controvérsia foi imediatamente inflamada. o fã de princesas Selassie Na verdade, eles imediatamente notaram que havia uma séria falta de uma sílaba. Vencedor do GF Vip 6, este é Jéssica, estava completamente ausente. Pelo contrário, muito espaço é dedicado a Soleil ascensão.

O Comandante da Mediaset nunca se viu tão cruel antes

As páginas sociais da GF Vip retomaram o compartilhamento de conteúdo, mostrando o quão pouco está faltando agora. o 16 de agosto Um vídeo engraçado apareceu o protagonista é Alfonso Signorni. Inicialmente, algumas pessoas foram vistas fazendo fila para entrar em seu estúdio, mas o jogador pode ser claramente identificado. Ronaldo.

Onde a fila de caracteres começa na linha, há um “A Escolha de Vipponi – GF VipLogo, as fotos mostram um ambiente mais fresco. Parece ser o escritório onde Alfonso Signorini é executado amostras para reality show. Móveis espalhados e luzes levemente fracas transmitem instantaneamente o humor do maestro.

Rainha Elizabeth rejeitada por Alfonso Signorini: o que aconteceu

A princípio vemos a famosa estrela pop americana, Lady GagaSente-se confortavelmente em uma poltrona em frente ao rígido Alfonso Signorini. O apresentador corrige seu nome para “Lady” e não Lady, e sai do escritório ao ouvir isso Kardashian Eles são melhores do que eles porque são mais numerosos. Mais pessoas criam mais histórias.

No escritório de Signorini há um grupo de personalidades muito famosas, todas com esperança de conseguir finalmente passar pela porta vermelha da casa mais espiã da Itália. Há, também rainha Elizabeth Da Inglaterra com seus guarda-costas, bem Johnny Depp. Este é claramente um vídeo ridículo com casais, o que definitivamente aumenta a curiosidade sobre ele nomes reais Dos concorrentes da próxima edição do reality show A partir de Canal 5.

Este é o vídeo em que Alfonso Signorini foi visto recusar Assim como a próxima indicação ao GF Vip 7 da rainha Elizabeth: