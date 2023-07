Beatriz Borromeo e o vazamento de Juan Carlos na Netflix: “A confissão de Vittorio Emanuel é o furo”

A jornalista Beatriz Borromeo relata hoje a gravação de áudio do rei Juan Carlos da Espanha na série documental “O Príncipe” da Netflix. Em entrevista concedida a Corriere della Sera A apresentadora lembra que o príncipe Vittorio Emanuele admite ter presenciado o acidente que tirou a vida do irmão do rei, de 15 anos. «O facto de Savoy, na adolescência, ou seja, nos anos em que sabia tudo do mundo, ter presenciado um acidente semelhante ao seu, que provocou uma morte, foi imediatamente acobertado (morte do irmão mais novo de Juan Carlos, Alfonso , que foi morto por um tiro acidental, ed.) , é a peça que faltava para entender verdadeiramente a história de Cavallo”, diz Borromeo em conversa com Paola Polo.

Borromeo explica então como obteve a confissão: «Vittorio Emanuele repetiu várias vezes a história de Juan Carlos no final da entrevista, para mim e depois para outros membros da tripulação. Foi ele mesmo, de forma bastante espontânea, que ligou os dois acontecimentos. Acho que ele fez isso pela profunda semelhança entre eles, tanto na dinâmica dos acidentes quanto na forma como eles foram tratados depois. Então acho que ele queria nos contar para entendermos completamente o contexto em que ele cresceu. Era um material delicado, mas quando Paolo Bernardelli, nosso produtor executivo, teve a ideia de colocar a gravação em espera, percebemos imediatamente que funcionou, porque deu aquela explicação extra para que pudéssemos reler os três episódios com uma nova consciência. .” Ele acrescenta que “esse furo pode parecer separado do resto apenas para um observador casual”.

Por outro lado, Emanuele Filiberto declara que não está arrependido e acho que não deveria estar, porque dele emerge uma imagem profunda e inédita. Fiquei muito feliz por ele ter considerado o documentário equilibrado, e com sua ajuda pudemos abrir muitas outras janelas para a vida do príncipe: sua infância, os anos de exílio, seu caso de amor com Marina, no Irã, e ser um filho negligenciado que conseguiu para quebrar essa dinâmica emocional tornando-se um bom pai. O que torna, entre outras coisas, o fato de Emmanuel defendê-lo, independentemente do resto de sua vida, tão humano”.

