Lazio, Roma, Victory e Atalanta: as últimas

Ouça as notícias do momento em menos de dois minutos

Lotito: “propriedade intransferível”. Jogos amistosos da Roma revelados. Fifa confirma cerco à vitória no mercado de transferências. Deusa exige 100 milhões para Hojlund

Roma – “Não vou aceitar a oferta, mesmo que seja de 50 milhões de euros.”. Assim, Claudio Lotito, patrocinador da Lazio, responde aos rumores vindos da Arábia de que Ciro Immobile aceitaria uma oferta do Maxi de um clube árabe: Não recebi nenhuma oferta oficial da unidade – explicou o pastor ao mensageiro – E o Immobile nunca está à venda e 50 milhões não serão suficientes nem para tirá-lo.”.

lá Roma decidiu seu verão. Será uma pré-temporada quente para a equipe de Mourinho, que se dividirá entre Itália, Portugal e França. Foi o treinador português quem revelou os planos dos giallorossi, que publicou um vídeo no seu perfil de Instagram onde mostra a lista dos jogos amigáveis ​​agendados entre julho e agosto. Boreal, Latina, Braga, Varennes, ToulouseSão estes os nomes dos clubes que se podem ler no quadro negro pendurado na parede, durante a reunião técnica em Trigoria na presença de todo o staff de Mourinho.

“O Al-Nasr Club está atualmente proibido de registrar novos jogadores devido a dívidas pendentes.”. Um porta-voz da FIFA relatou isso a Adnkronos sobre um bloqueio temporário do mercado de clubes sauditas onde o astro português Cristiano Ronaldo joga. “As proibições relevantes serão suspensas assim que a liquidação da dívida for confirmada pelos credores relevantes”, acrescentou o porta-voz. O motivo é uma dívida antiga e não paga do clube com o Leicester City.

Conforme relatado pelo The Athletic, o United continua pressionando por Rasmus Hooglund. O atacante dinamarquês da Atalanta parece ser uma prioridade para os Red Devils e, segundo o tablóide inglês, as negociações estão em andamento. Apenas o clube de Manchester faria recentemente uma oferta por dois jogadores do Bergamo: Fred e Van de Beek, além de uma quantia em dinheiro pelo jogador dos Nerazzurri. A proposta, que foi rejeitada, não seria suficiente, pois a Deusa desejaria apenas o bem 100 milhões de euros em dinheiro.