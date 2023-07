Pino Encino nega sentença sobre Annette Stephens: ‘Não precisa se desculpar, eu disse para ela não aceitar’

Pino Insegno tenta extinguir a polémica que o tem ofuscado ao confirmar que a relação com Ainett Stephens está intacta, seguindo em entrevista a um blogue David May Ele havia descartado a devolução da modelo em sua nova concessionária no showroom Al Rai com uma frase que a deixou chateada. dançarina. “Obviamente haverá uma gata preta, – disse o maestro, – estamos procurando por ela. Meus olhos cresceram um pouco, muitos anos se passaram e ela ainda é um símbolo inesquecível deste programa ». A saída foi percebida como a menos lamentável para muitos usuários nas redes sociais, mas sobretudo para Stephens, que exigiu um pedido de desculpas de Teach. O que a incomodou acima de tudo foi a referência à idade: “Hoje temos o poder de nos expressar, temos nossos próprios pensamentos, não vivemos mais submissos aos meninos – disse Stephens em um vídeo nas redes sociais – esta situação Todo o nosso universo, do qual podemos desfrutar hoje, certamente beneficiou nossa aparência física, bem como a nível mental. Somos mais brilhantes. Então me sinto mais vivo do que nunca, mais fresco do que nunca e mais glamoroso do que nunca. Então, desculpe se usei o termo errado e realmente gostaria de pelo menos me desculpar.”

Ela nunca disse que era velha.

No entanto, o maestro explicou que havia sido mal interpretado. chamá-lo TvBlogInsegno explicou que, de facto, no programa que marcará o seu cada vez mais discutido regresso a Rai, não haverá “gato preto” e, portanto, nenhum substituto para Ainette Stephens, que aparentemente nunca indicou a idade: “Falei com ela, mandou uma mensagem de voz para ela, – explicou o maestro, – disse para ela não atender, agradeceu o trabalho feito … Está tudo tranquilo. Confirmo que a dançarina foi e é uma “amiga” e deixo claro que ela nunca proferiu esta frase na entrevista: “Mesmo que eu dissesse, e não dissesse, que ela está crescida, e repito não disse Isso é crime? Não entendo as desculpas que tenho para dar.” Eu também cresci!”, ri.

