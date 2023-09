As cidades mais baratas para comprar casa na Europa – QuiFinanza

À medida que os preços continuam a subir e a possibilidade de trabalho remoto se torna cada vez mais difundida, há um bom número de italianos que estão a considerar mudar-se para o estrangeiro. Onde o custo de vida é mais baixo e Mais sustentável: mas o que é? Cidades mais baratas onde o custo de compra de uma casa é o mais baixo da Europa?

Onde o custo de comprar uma casa é mais baixo na Europa: cidades mais baratas

Usando dados do Numbeo, um site que fornece resumos coletivos das tendências do custo de vida nas principais cidades do mundo, a empresa fintech Money Transfers compilou uma lista de… As cidades europeias mais baratas Para quem quer comprar um imóvel.

O Numbeo leva em consideração os gastos médios informados pelos usuários, incluindo o preço médio do metro quadrado dos apartamentos no centro da cidade. É uma ferramenta precisa, que permite analisar quem está Tendências de mercado. Por exemplo, Portugal tenta há algum tempo abrandar a chegada de estrangeiros e nómadas digitais, que chegaram (e alguns mudaram-se permanentemente) ao país, devido ao belo clima e ao custo de vida sustentável. Um grande número chegou à região, especialmente durante a pandemia. No entanto, este fenómeno fez com que os preços subissem significativamente em alguns hotspots. É por isso que Portugal abandonou os seus aliados Programa popular de visto de expatriado Na tentativa de frear a onda de estrangeiros que tem impulsionado o mercado imobiliário local.

No entanto, a nova lista preparada para cada cidade europeia por Transferência Monetária baseou-se no preço médio por metro quadrado dos dados obtidos no Numbeo, valor que foi depois multiplicado por 100 (uma vez que os preços médios em… O relatório refere-se a casas e apartamentos em aproximadamente 100 metros quadrados), obtendo assim Preço médio de uma casa grandeIdentificar aquelas que têm os custos mais baixos em comparação com a média das grandes cidades e dos centros urbanos mais populosos,

Deve recordar-se, a este respeito, e para ser tão preciso quanto possível, que por razões óbvias, a empresa de transferência de dinheiro excluiu da lista as cidades da Ucrânia e da Rússia.

Na Roménia e na Grécia, as cidades mais baratas para comprar uma casa

Em nono lugar, no ranking das cidades mais baratas para comprar casa na Europa, estão OradeaEstá localizado em ambas as margens do rio Creso Ribede, perto da fronteira romena. Aqui um apartamento com área de cerca de 100 metros quadrados custa em média 166 mil euros.

para Pátrascidade portuária da Grécia, além de ser um antigo centro de entretenimento e hoje sede do Festival Internacional de Música, Dança e Arte, para uma casa do mesmo tamanho o preço cai para 163 mil euros.

Preços ainda mais baixos para um apartamento de luxo em SibiuNa Roménia, onde é suficiente 154 mil euros. Aqui, os cidadãos europeus podem comprar uma casa (e um terreno) sem certas restrições, enquanto os cidadãos de países terceiros não estão autorizados a comprar terrenos, apenas apartamentos.

com 150 mil euros Alternativamente, você pode comprar uma casa grande nela Craiova, perto do rio Giu, na região sudoeste da Roménia. Também aqui não existem restrições especiais para os cidadãos da UE em matéria de compras, enquanto aqueles que estão fora da UE podem comprar propriedades, mas não podem obter a propriedade total da terra.

As cinco cidades mais baratas para comprar casa

É ainda mais barato Burgasna Bulgária, localizada ao longo da costa do Mar Negro, aqui o custo de um apartamento ou casa com área de 100 metros quadrados é inferior a 140 mil euros (O preço médio destas casas ronda os 138 mil euros para ser exacto).

Depois disso, ainda na Bulgária, encontramos Plovdiv, a segunda maior cidade do país. Aqui está o preço médio de um apartamento de 100 metros quadrados 132 mil euros. No entanto, aqui, tal como em Burgas, os não residentes podem comprar propriedades, mas não podem possuir os terrenos subjacentes.

Gaste menos que isso, ou em média 129 mil eurosÉ possível comprar um apartamento de 100 metros quadrados em Mostar, um dos destinos mais populares da Bósnia e Herzegovina. Os mesmos custos de compra existem em ChisinauCapital da Moldávia.

De acordo com os últimos dados processados ​​pela Money Transfers, a cidade europeia mais barata onde o custo de comprar uma casa hoje é o mais baixo de sempre. Bétula, a segunda maior cidade da República da Macedônia do Norte, abriga a antiga cidade de Heraclea Lyncestis, listada como Patrimônio Mundial. Para comprar um apartamento de cerca de 100 metros quadrados na cidade que é considerada o centro cultural da Macedônia, o preço médio gira em torno de 90 mil euros.

Neste sentido, pode ser interessante fazer uma comparação com os preços em Itália, que pode encontrar atualizados aqui. Nos últimos meses houve aumentos, aqui está o relatório do ISTAT e a análise das tendências de custos.