Alessandro Borghese fica arrasado, a violência entra em sua vida e destrói tudo: a confissão traz rios de lágrimas

O charmoso chef de TV Alessandro Borghese enfrentou uma dor terrível e foi emocionante reconhecer a violência que entrou com força em sua vida.

Não precisa de introdução, Alessandro BorgheseO charmoso chef de TV está no comando 4 restaurantesO show que nos fez mudar a forma como saímos para comer.

Os restauradores concorrentes se revezam almoçando no restaurante um do outro e depois votam com base na localização, cardápio, preço e serviço. Eles nos ensinaram a fazer o mesmo. Quantos de nós saímos para comer hoje e apenas olhamos o que temos no prato?

Um programa feito sob medida para quem o criou e apresenta. Tanto que ele mesmo admitiu até em sua sede simplicidade luxuosa, Localizada em Milão e Veneza, quer ser julgada e votada pelos clientes.

E ele realmente admitiu isso correio Por sua infame anotação no caderno de programas nos restaurantes que ele possuía: “Quero que os clientes também me avaliem. Eu também devo ser avaliado, é claro. Precisamos ser autodepreciativos: nós, chefs, não somos cirurgiões cardíacos. Cozinhar é coisa séria, mas chef é uma eterna criança brincando.” Uma criança esconde uma grande dor desde que a violência entrou em sua vida. O que aconteceu?

Alessandro Borghese: Violência em sua vida

Ser chef exige muito esforço, e quando você também está ocupado assistindo TV torna-se uma corrida contra o tempo e um compromisso constante. Ele sabe disso bem Alessandro BorgheseQue, apesar das viagens e dos compromissos, se interessa muito pela cozinha, segundo a qual existem regras muito específicas. Como mencionado por A Galeria de vaidade: “Não precisa mexer muito na cozinha: eu, por exemplo, não suporto carbonara de frutos do mar. Carbonara é outra coisa, não chamamos assim de prato.”

No entanto, existem alguns erros que são mais perdoáveis ​​do que outros “É melhor tolerar o cozimento excessivo da massa, mas menos tolerante colocar sal na água de maneira incorreta.” No entanto, a violência, como a que envolveu a sua vida, é indesculpável.

A realidade do que aconteceu

Certamente você sabe disso Alessandro Borghese Ele é filho da bela atriz Bárbara Bouchet, ícone sexy dos anos 80, a 80 anos admitiu que enfrentou muitos problemas durante a carreira, principalmente no início. Depois que ela viajou para a América, um homem perdeu a cabeça por causa dela e, quando ela recusou, ele ameaçou destruí-la; homem Ligado ao mundo da máfiaO que faz da violência o seu pão de cada dia.

E no programa sincero Ele também revelou que havia sido assediado: “Hollywood é muito cruel, não é humano. Mulheres de todo o mundo vêm lá para fazer testes. Em Hollywood alguém me incomodou, enquanto na Itália isso não aconteceu comigo: eu já era respeitado e ninguém fez avanços estranhos em relação a mim. Que tipo de incômodo?” Assédio… de homens.”