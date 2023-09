Que estará na Rai 3 com Serena Bortone, revisora

Em junho, deixámos Serena Bortone num estúdio que mais parecia uma sala de estar, adequado aos conteúdos propostos pelo programa vespertino da televisão pública. E agora, em setembro, encontramos-na rodeada de outro local, com plateia e sobretudo um grande escritório. O que será é assim, numa rede (Rai 3) e num horário (horário nobre de fim de semana) onde ainda ressoa um determinado programa que começou no mesmo edifício há vinte anos: Conte os tempos em que vivemos.

O que um burtoniano faz

Quem sabe se ele está inconsciente ou não? Serena Bortoni Para o seu regresso à Rai 3, construiu um programa de actualidade, que aborda os acontecimentos da semana, com convidados prontos a apresentar as suas versões literárias e complementado por um interlúdio de comédia (com Francisco PaulantónNascerá um novo casal de TV?). Em suma, se Rai 3 ficou órfão de Che Tempo Che Fa, encontrou uma alternativa, pelo menos no papel. Se estiver à altura da tarefa, teremos que esperar algumas semanas e deixar o programa começar.

Mas o que realmente se destaca nesta estreia é Compromisso total de Che Sarah com seu fornecedorEle claramente aprendeu a lição, hoje é outro dia. Há três anos, o talk show diurno do Rayono estreou com uma orientação mais jornalística, adaptando-se mês a mês às necessidades do público vespertino e entregando-se a momentos mais divertidos.

O que fará parte da lembrança deste elemento leve específico, sem esquecer que a rede mudou e com ela o público-alvo. Agora Bortoni pode se sentir mais confortável dentro das notícias, comentando-as com o profissionalismo e a precisão que já vimos no Rayono, mas no mar caótico do entretenimento a qualquer custo.

Duas versões de um programa

Que estará viajando assim Em duas faixaspropõe duas formas em uma: a clássica forma de entrevista presencial para uma promoção, e a forma divã de discussão (linguagem comum) sobre os acontecimentos da semana, com notícias, depoimentos e algumas digressões.

O ritmo se adapta ao momento: se as entrevistas contiverem algo agitado, quase obrigando o entrevistado a dizer o máximo de coisas possível em pouco tempo, no espaço de tempo koinè, no rio de palavras, ele consegue seguir o caminho de uma forma mais relaxada e descontraída. É agradável que em ambos os casos sejam utilizados tamanhos muito cuidadosos (que estão praticamente ausentes),

O novo escritório de Reiter

O elemento básico da cenografia e do programa é O grande escritório No centro do programa, cujo formato em L permite abordar, dependendo do momento, quer o hóspede individual quer o sofá com convidados koinè. Uma mesa de tela que muda de cor e imagem capturando o que passa na parede de LED ao fundo.

Um móvel que também quer ser uma mensagem para o público da noite de fim de semana de Raitre: o espaço de discussão e análise da emissora não foi fechado, apenas sua aparência mudou. O que vai acontecer? Voltaremos a conversar…