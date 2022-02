SkyShowtime sarà lanciato em vari paesi europei nel 2022

LONDRA, FILADELFIA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) oggi hanno annunciato che SkyShowtime, o novo serviço de streaming criado em uma joint venture, tem uma autorização completa normativa e prevede che sarà lanciato em oltrei di azibi milion 90 — nei prossimi paesi di quest ‘ano.

Comentário Monty Sarhan, Ceo di SkyShowtime: “Siamo lieti che SkyShowtime abbia ricevuto tutte le autorizzazioni normative necessarie e pronti a off this new this new service di intrattenimento, unico and irresistibile – con un’ampia ti gamiù di alma con il a ampia ti gami uni importante di consumatori in questi paesi”.

Sarhan é o estado nomeado pelo administrador delegado SkyShowtime agli inizi di quest’anno. Um veterano da Comcast che di ViacomCBS, por outro decennio ha inoltre operato presso il servizio televisivo e abbonement EPIX dove, in qualità di Vicepresidente operator executivo e Direttore generale, ha ottenuto la distribuição completa telee a divi con cillo multi iz abbonamento (MVPD ).

SkyShowtime está disponível nos seguintes países: Albânia, Andorra, Bósnia e Erzegovina, Bulgária, Croazia, Danimarca, Finlândia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovakia , , Spagna, Svezia e Ungheria.

A vasta oferta do SkyShowtime consiste em 10.000 minérios de conteúdo em todas as categorias de gêneros e públicos – lavori teatrali, bambini e famiglia, poplari programmi su licenza, film famosi, programmi locali, documentari/reportage e altro ancora.

Mais informações no SkyShowtime, compre prezzi, anunciate em um segundo tempo.

CMCSA, VIAC – RI

Informações sobre SkyShowtime

SkyShowtime é um novo serviço de intratenimento de vídeo de abbonamento che sarà lanciato nei prossimi mesi di quest’anno.

Criamos uma joint venture da Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA), combinação de riso entre o aziende, experiência de serviço direto ao consumidor e os melhores programas de intratenimento, filme e série original do portafoglio da marca NBCUniversal, Sky e Viacomniversal, Sky NB, Sky e ViacomCBS – NB Studios, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®Paramount Pictures e Nickelodeon.

SkyShowtime está disponível em mais de 20 países europeus – Albânia, Andorra, Bósnia e Erzegovina, Bulgária, Croazia, Danimarca, Finlândia, Kosovo, del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romênia, Repubblica Ceca, Sérvia, Slovacc, Eslovênia, Espanha, Suécia e Ungheria – um público de 90 milhões de habitantes.

O testo original do presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, é a versão oficial che fa fede. Lerioni é oferecido exclusivamente para comodità del lettore e devono, viare al testo in lingua original, che è l’unico giuridicamente valido.

Contatos

Referências por mídia

Comcast

John Demming ([email protected])

ViacomCBS

Claudia Loda ([email protected])

Ashley Priest ([email protected])

Céu

Stuart Mawhinney ([email protected])

Referenti por gli investitori

Comcast

Marci Ryvicker ([email protected])

ViacomCBS

Anthony DiClemente ([email protected])