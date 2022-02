Coppa d’Africa 2021, Egitto, Senegal – Due giornate a Dawoud che si perde la finale; reprimenda por Keita Baldé

Il Giudice Sportivo della CAF si è data da fare nelle ultime ore e, dopo aver data una sanzione da 100 mil dólares alla Federcalcio egiziana por l’assenza di Queiroz em conferência, ha messo mano anche a qualche squalifica dopo gli intensi finali di Egitto-Marocco e Senegal-Guinea Equatoriale. C’è stata molto lavoro da tarifa para o quarto Egitto-Marocco: già nel finale di gara c’è stata una rissa in field, ma anche a partita conclusa c’è stata bagarre nel tunnel degli spogliatoi. Coinvolti i vertici della Federcalcio marocchina e lo staff tecnico egiziano. Più qualche altro giocatore che non si è fatto frequentere. Tutto perché quelli del Marocco lamentavano dei falli sistematici, a far male, sui proprio giocatori di qualità: Hakimi e Boufal stutti. Con l’arbitro che troppo spesso, a loro dire, chiudeva un occhio. A farne maggiormente le spese sono il difensore Marwan Dawoud e il vice di Queiroz, Rogério Paulo César de Sáche sono stati squalificati por devido turno. Il che vuol dire che salteranno la semifinale contro il Camerun oltre l’eventuale finalissima. Dawoud, na real, não tem um minuto de jogo nesta Coppa d’Africa, mas uma indisponibilidade ulteriore em difesa por Queiroz che proprio nel match control il Marocco ha perso Hegazy por infortunio.

Oltre alle squalifiche di giocatore e vice allenatore, la il Giudice Sportivo della CAF ha comminato 25 mil dólares americanos di multa alla Federcalcio egiziana per gli accaduti (da aggiungere ai famosi 100 mila che citavamo in precedenza). Anche il ct Carlos Quiiroz é finito no mirino del Giudice Sportivo, mas para o portoghese que está em estado solo uma reprimenda, com a possibilidade de se descobrir, ele pode qualificar o caso em que o seu comportamento não foi compatível com o prossime.

Squaliche, comunque, anche per il Marrocos. Sono stati infatti fermati i giocatori Soufiane Chakla e Soufiane Boufal túnel che nel si sono dati da tarifa. Por emb devido turni di squalifica da scontare in qualsiasi competizione CAF. Mais de 10 mil dólares americanos de multa alla Federcalcio marocchina.

Finale intenso anche no Senegal-Guiné Equatoriale. Devido giornate di squalifica por Estaban Obiang Orosco, che aveva anche segnato in questa competizione, per comportamento violento a fine partita. Reprimenda invece per i suoi compagni di squadra Nsue e Ibán Salvador. Pois venha por Ciss e Keita Baldé che hanno rischiato molto nel finale del match: nessuna squalifica, ma un “avvertimento” da parte della CAF ai devido giocatori senegalesi che, por ora, não rischiano la finale. Giudice Sportivo che ha anche inflitto uma multa de 5000 dólares americanos alla Federcalcio equatoguineana.

