‘Incompreendido’, mas polêmica avança

Giovanna Civitello acaba em apuros pelas palavras que fala para seu filho em Dominica.A tempestade parecia ter diminuído. Parece que sim, porque hoje a vida voltou que a esposa de Amadeus interveio nas redes sociais. Em um breve resumo, Civitillo disse a Mara Venier que sua carreira terminou quando ela iniciou seu relacionamento com Amadeus. Eles se conheceram durante The Legacy, quando ele era o líder da banda e dançarino principal. Giovanna é há anos a Rainha de Scossa, um dos jogos mais aguardados em lançamentos há alguns anos. Mas isso não é tudo, porque logo depois que Civitillo acrescentou, ele pendurou os sapatos porque está em seu filho José Não gosto de vê-la dançar.

Ela deixou claro logo de cara que uma escolha nunca a pesou, mas o fato de a mulher ter escolhido – e a escolha era dela – não mais dançar por amor ao filho Controvérsia na internet. Em alguns dias Giovanna Civitello se defendeu no Instagram E em uma carta eu escrevi que isso foi mal compreendido. Ou talvez eu não tenha explicado bem. A polêmica aumentou e trouxe Amadeus para a mesa de negociações também, então hoje Giovanna explicou:

“Ninguém me pediu para parar de dançar, muito menos Amadeus que sempre me apoiou! Quando meu filho nasceu eu já tinha parado de dançar. Depois de realizar meu sonho de dançarina, minhas prioridades simplesmente mudaram. Escolhi me dedicar a outra coisa, para apreciar a beleza que estava acontecendo comigo em particular. .feliz, resoluto e sem arrependimentos!”

Em suma, a escolha é só dela. Aparentemente, ela também falou de seu filho, depois de dizer que o menino da casa que não permitiu que ela dançasse tivesse causado um mal-entendido. Mas ele deixou claro nesta carta Foi uma escolha deixá-la dançando sozinha. Finalmente, ele enfatizou a liberdade de escolha: se uma mulher hoje escolhe uma família em vez de uma profissão, ela não deve ser condenada. A liberdade vale em todos os sentidos da palavra: uma mulher que escolhe uma profissão livre, uma mulher que escolhe uma família também é livre. Se a escolha pertence apenas e exclusivamente à mulher, isso é claro.

Esta carta de Giovanna Civitello não ajudou a acalmar a polêmica, Contudo. Aliás, ela foi apoiada nos comentários, também por Rita Dalla Chiesa, que conclamou as pessoas a não apontarem o dedo, e atacou. Alguém escreveu que acompanhou a entrevista com a Pousada Dominica e entendeu as prioridades de Giovanna “Você não deve ser influenciado por seus filhos, porque se você não dança é porque eles não querem seu filho.”. Estas são as palavras de alguém que pensa que entende tudo. Ao contrário de outro ataque de usuário: Ele disse: Meu filho não me deixa dançar. Palavras exatas. Ouça a entrevista novamente.”

No entanto, a própria Giovanna admitiu que se explicou mal, mas hoje em dia parece que isso não é mais permitido. As palavras devem sempre ser pensadas, repensadas, pesadas e repesadas. Todos se tornam juízes e, sobretudo, aguardam quem erra uma vírgula em um discurso mais amplo. “Ela não vai atirar porque ele não vai deixar: estamos brincando?”, leia depois de outro comentário. Outros notaram que a escolha era Joan e apoiaram a esposa de Amadeus. “Ele não entende quem sempre tenta seduzir. Ouvi sua linda entrevista e entendi muito bem o que você disse”, ainda estamos lendo. Brevemente, As explicações de Civitello não extinguiram a polêmica.