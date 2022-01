Bárbara Dorso, Novo Show. No di Malgioglio: “Por isso recusei”

Em breve o público encontrará a Mediaset novamente Bárbara Dorso Em seu novo programa, horário nobre. Já faz algum tempo que se fala dele estar no topo A pupa e o nerd 2022. No próximo dia de primavera Itália 1O programa de entretenimento voltará ao ar com uma nova versão. Parece que a produção decidiu voltar um pouco aos originais e trazer a transmissão de volta ao estúdio. Não só isso, de acordo com os últimos rumores, parece que também será transmitido ao vivo.

Como Simona Branchetti também previu, Dorso está pronto para voltar à corrida das 17h. Este não é o único compromisso que Barbarella terá que honrar na telinha. Fala-se, de fato, de sua chegada na edição de 2022 de La pupa e il secchione. E parece que a famosa apresentadora está pronta para dar o seu melhor e fazer grandes coisas. Mas quem vai fazer parte elenco do programa?

Nas últimas semanas, o público ficou curioso para saber quem estará cobrindo os papéis Jurados e líderes de opinião Dentro do estúdio. Entre os heróis dos rumores está Christian Malgoglio. semanalmente hoje Eu especulei que a Mediaset estava cortejando o cantor para que ele fizesse parte do famoso elenco de Itália 1. TvBlog Entrei em contato com a pessoa em questão para obter respostas sobre este assunto.

E aqui o cantor e compositor optou por dizer como realmente vai. Malgioglio diz ‘não’ a ​​Mediaset e Barbara d’Urso. Ele nega ter participado do filme A gata e o nerd. No entanto, ele admite que foi abordado para se juntar ao elenco. “Infelizmente tive que recusar o convite”A cantora diz. O que é um arquivo Motivo da recusa? Ele mesmo faz questão de explicar.

Atualmente ele tem outros “Projetos futuros entram em conflito com a participação neste programa.”. No entanto, pontos para encontrar esta oferta “Muito bom e divertido”. conclui com agradecimentoou “de coração” Ambos Mediaset e d’Urso para convite. Por isso, ele dá sua boa sorte para aqueles que concordam em bancar o jurado neste remake.

Então, é certo: o público não encontrará Malgioglio no novo show de Barbarella na primeira noite na Itália 1. O cantor e compositor parece estar sempre pronto para participar do papel de jurado, em “Um show de talentos a ser transmitido num canal de televisão português”. No entanto, não há confirmações nesse sentido.

A pupa e o nerd 2022 com Barbara d’Urso, o que se sabe sobre os atores

Enquanto isso, outro “não” aparecerá em La pupa e il nerci 2022, que é Piero Ciampretti. no momento, Bobino Ele explica que entre os nomes disputados dos representantes da nova versão com Bárbara, há nomes Simona Izzo e Antonella Elia.

Há rumores de que eles podem pousar na Itália 1 também Laura Freddy (que ganhou todos os outros como substituta de Sonia Bruganelli no GF Vip 6) e Flávia Ventou. Este último pode participar como colunista ou como seu servo.

no fim, TvBlog Não está excluído que um dos rostos atualmente na Casa Cinecittà possa participar, uma vez terminada esta longa edição recorde.