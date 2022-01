Manila Nazzaro escreve para Manuel Portozo, The Angry Network / “Managing a Relationship…”

Manila Nazzaro escreve carta a Manuel Portozzo Para reconectar antes de abandoná-lo. O nadador deve sair da casa Big Brother Vip 2021 por motivos de saúde e, enquanto espera esse dia chegar, passa todo o tempo com Lulu Selassie Que também ficará em casa para realizar o desejo de Manuel, que sonha vê-la chegar à final. Se o relacionamento com Lulu está indo bem, então o relacionamento com Manila Nazzaro, assim como o relacionamento com Katia Ricciarelli, mudou completamente. Manuel, como explicou ao vivo durante o último episódio do Big Brother Vip, distanciou-se de Katya e, portanto, também de Manila, depois de ver situações que não gostou.

Manuel chora por Manuel Portozo ‘Entre Nós é um Muro’ / ‘Escrevi-lhe uma carta…’

Manila Nazzaro está convencida de que Manuel se afastou depois de uma carta de Clarissa Selassie que seguia Manuel defendendo sua namorada mesmo diante de alguns comentários de Katia Ricciarelli feitos por Alfonso Signorini. Na tentativa de restaurar seu relacionamento com Borzozo no início do reality show, a ex-Miss Itália decide escrever uma carta para ele.

Como ele vai reagir? Manuel Portozzo para a carta Manila Nazarote? A mensagem será lida publicamente? Esperando para descobrir, os fãs de Manuel e Lulu não apreciaram particularmente o gesto de Manila. Na verdade, muitos argumentam que a ex-Miss Itália deveria ter escrito a carta em um momento mais íntimo e, acima de tudo, não deveria ter falado sobre isso com Solly Sorge. “A carta que Manuel escreveu há muito tempo para Lulu, que ninguém mais conhece, optou por dar debaixo das cobertas porque eles não precisam tirar proveito do relacionamento. Por outro lado, a Sra. Manila sente a necessidade de explorar essa “amizade”, Ele escreve uma garota que se lembra da carta que Manuel Lulu escreveu antes de aceitar a prorrogação.

Outros também esperam que os últimos dias de Manuel em casa sejam tranquilos e que ele possa aproveitar o tempo com Lulu que ficará em casa onde, segundo o que Manila escreveu na carta, ele poderá contar com sua casa. o apoio.

