Adeus Roberto da Crema, o ‘Pavo’, mundo da TV em ‘Luto’: nada puderam fazer por ele | Ele saiu

O rei do telemarketing desapareceu do mundo do entretenimento, deixando um ressentimento para quem o acompanha há algum tempo: o que aconteceu com ele?

Como esquecer um adjetivo como Roberto Dacrema, O homem que se fez ouvir no mundo italiano das compras à distância. Ela é uma personalidade não convencional que imediatamente percebeu que a venda de qualquer produto deve ser atraente.

Sua voz escaldante, a forma como batia com os punhos na mesa e jogava as coisas que vendia o tornaram famoso no mundo do entretenimento. Em suma, é impossível não o conhecer, mas na realidade são poucos os que realmente conhecem a sua história.

hoje 70 anos Mas na década de 1980 ele foi pioneiro no TV tele compras E também homem de negocios. A DA.BI é uma das suas primeiras empresas, em colaboração com Maurício Bianchi. Embora tenha tido algum sucesso em sua indústria, ele teve vários sob a acusação. Na ocasião foi avisado pelo departamento financeiro, Uma multa de mil bilhões de libras – Cerca de meio bilhão de euros – por não respeitar o direito de retirada.

em meados dos anos 90, Il Baffo tentou se livrar do telemarketing Para entrar no mundo do entretenimento. Ele experimentou a música, gravando um álbum de dança chamado ‘Vendo’, e depois se inscreveu em vários programas de cinema. Vamos lembrar dele no reality show fazenda, onde foi desclassificado para o remo. Um de seus cargos de maior sucesso foi definitivamente o co-op sala de café. Mas depois de vários anos, o silêncio prevaleceu. O bigode sumiu.

O que aconteceu com o bigode? Adeus tv italiana

Embora suas características tenham permitido que ele se tornasse uma figura conhecida, o mundo do entretenimento provou ser implacável, ainda mais do que ele. Eles já tentaram de tudo: Em 2017 reapareceu em alguns comerciais como unieuro, Mas também como comentarista intermitente A.J Cinco da tarde.

O mundo da televisão está de “luto” por um homem às vezes odiado, mas medianamente considerado, que até agora decidiu – mais ou menos – se distanciar do tão procurado mundo do entretenimento. Roberto Dacrema Vá para Lampedusa Com a mulher e os filhos, onde desenvolve a sua grande paixão: pescaria. Na verdade, ele não ganha nada com essa atividade, exceto bons peixes.“Quando os pescadores viram minha grande paixão, começaram a me convidar para seus barcos de pesca. Agora, de vez em quando, vendo peixe atrás do balcão do mercado. Faço isso só por diversão.”

Hoje, de fato, o homem ganha a vida com os lucros de uma empresa de ações e mercadorias administrada por seus filhos. Maurício e Valentina, com o qual trabalha. Além disso, em 2022, “Wanna” é lançado e a série docu é lançada Netflix que conta a carreira televisiva eu quero Marchy e filha Stephanie Nobleonde também encontramos um participante Roberto Dacrema.