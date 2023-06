9ª edição do “Festival Disco Diva”: O festival de música disco regressa de 23 a 25 de junho

A tão esperada data regular anual está de volta Disco Diva, festival de música disco que acontece desde 2015 no ambiente exclusivo de Gabicce Monte. Ao longo de oito sessões, recebeu os maiores artistas internacionais que fizeram a história da discoteca. Após o anúncio dos principais artistas de 2023, a equipe de artes da nona edição foi oficialmente apresentada na Praça Valbruna. A festa é organizada Município de Gabichi Mari com a direção artística Eventos Disco Diva e a Cuide de Ray Markeyque será realizada na Praça Valbruna a Gabicce Monte nos dias 23, 24 e 25 de junho Marcará, como sempre, a abertura da temporada de verão. Obrigado à região de Marche e aos patrocinadores Ristorante Dalla Gioconda e Rivierabanca.

“Todo mundo dança” – explica Cristina Tascinari, Diretora Artística do Festival – Será o mote de 2023 para a Disco Diva, vamos todos dançar ao som dos maiores sucessos do CHIC continuem para entretê-lo Todas as gerações até os mais novos com a presença de Kapote (Toy Tonics) e a reafirmação do DJ Ralph. A Disco Diva é hoje muito apreciada até pela maioria dos jovens, pois os clássicos estão de volta de forma avassaladora em todas as suas facetas, moda, cultura, música, e tornaram-se uma marca conhecida pelo que tem conseguido transmitir.”

Ainda este ano, a vertente solidária do festival mantém-se como sinal de que a música deve sempre ajudar grandes causas sociais e parte das receitas serão revertidas à população afetada pelas cheias de maio de 2023. O prefeito de Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, confirma – uma data muito aguardada pelos fãs da música disco que todos os anos vêm especialmente ao nosso festival. O esforço desta administração, desde o primeiro ano, mostra o quanto acreditamos neste evento que colocou nossa cidade e vila na vanguarda de toda a Itália, já que nos anos setenta e oitenta voltou a ser Capri no Mar Adriático, sem esquecendo de abrir as últimas edições para um público mais jovem”.

“O Disco Diva chega à sua nona edição. Um festival marcado agora por uma importante união com o território, com Gabicce Monte e a história da música disco. Também este ano protagonistas do mais alto calibre. Hoje, muitos cidadãos e turistas reconhecem que o Disco Diva é um evento por excelência na região graças ao crescimento alcançado nos últimos anos “- A consultora de turismo de Gabicce, Marie Marella Girolomoni, explica.

sexta-feira, 23 de junho

Os italianos fazem isso melhor!

Inauguração marcada para sexta-feira, 23 de junho, noite dedicada à discoteca Italo, que está na moda até entre os mais novos. para abrir a noite Euro NetunoConjunto de DJ de Frank e Papus, que mergulha no peso da cumbia, para depois pular na onda da discoteca italiana, flertando com vibes afro e bagunçando tudo com toques de pop doce e puro. Seguido por um DJ set de Romagnolo me dá Que em seus shows toca mixagens de sons dos anos 90, do eletrônico ao house, do new wave ao disco.

Continuamos com a performance ao vivo do convidado especial gazebo, um nome de destaque dos anos 80 que só nos primeiros anos de sua carreira conseguiu vender mais de 12 milhões de discos. Além de muitos outros sucessos, com os singles “Masterpiece” e “I Love Chopin” em 1983 alcançou o primeiro lugar nas paradas de muitos países, incluindo: Alemanha, França, Itália, Suíça, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Espanha, Bélgica , Canadá, Japão, Portugal, Hong Kong, Coréia, Cingapura e Turquia e entrou no top ten em muitos outros países.

para continuar no console menino tommymorador da Disco Stopenda com quem trabalhou Pino Dangio Ele faz parte da tripulação reforços de jogo. O colecionador e digger de discos está atento a tudo o que responde à palavra cool, sendo as suas colecções uma enérgica mistura de sons de todo o planeta, ligados por uma matriz disco-funk.

O encerramento da noite será organizado pelo convidado especial capote, chefe da Toy Tonics, que é DJ na cena dance de Berlim. Com a Toy Tonics criou uma família de selos com todos os tipos de músicos, tecladistas e bateristas que também são DJs e colecionadores de vinil e que representam uma forte atmosfera musical funky. Sua seleção musical é uma mistura selvagem de funk, disco, italo-disco, house de qualidade, batidas futuristas e new wave funky.

sábado, 24 de junho

Todos dançam!

O DJ indicado abrirá o baile Thomas Ciccone. Soul, Funk e Disco influenciam DJ sets. Seus discos já percorreram os mais prestigiados clubes e festivais da Itália central. fundada com Lorenzo Morrisia gravadora independente @supereclecticmusic.

Uma noite dedicada à história da discoteca dos anos 70 que contará com a actuação ao vivo de Norma Jean Wright e Lucy Martindá voz ao protagonista absoluto do grupo CHIC antes da sua dissolução e que assim se mantém ao sugerir os inúmeros êxitos do grupo: “Le Freak”, “Good Times”, “I want your love” e “Everybody Dance” só para citar alguns. alguns, acompanhados por uma excepcional banda ao vivo: os adica bongoHeróis italianos do panorama da discoteca funky.

Christine Wiltshirea veterana diva da discoteca, voltou por demanda popular com sua poderosa voz negra para prestigiar a noite, já famosa pelos sucessos mundiais “Keep on Jumping” e “Weekend” com o grupo Musique, produzido por Patrick Adams, faixas que já tornou-se cult no mundo dos clubes de Nova York.

Como sempre, haverá momentos dedicados à cultura disco: este ano o novo livro “Donna Summer Sounds the Rainbow” de Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, que, dez anos após sua morte, não será apenas restaurada como uma biografia da rainha do disco que já vendeu mais de 150 milhões de discos, mas os contos guardados pelos próprios autores. O espaço será enriquecido com a presença da cantora Deborah Johnsonfilha de cantor e baixista Wes Johnson, atualmente estrelando o espetáculo dedicado a Donna Summer que é mais conhecida do público em geral por sua recente participação no “Tale e qual show” na Rai1, além de suas colaborações com grandes nomes da música como Ray Charles, Tina Turner, Phil Collins, Lucio Who. Nesta ocasião Deborah será acompanhada por Marco Sabio, pianista, pianista, arranjador e compositor com abordagem internacional e famoso por dirigir Rockin’1000 em 2015 e 2016.

O encerramento da noite foi patrocinado pelo DJ e Produtor Gino Grasso (G&D Records) que possui colaborações de prestígio com clubes underground italianos e estrangeiros famosos, como Roxy em Viena, Ronnie Scott’s, Brilliant Corner e Spiritland em Londres, Jazz Club em Barcelona, ​​​​APT e Le Souk em Nova York, River Inn Derry, Entres des Artistes e Frequência de Paris.

A noite de sábado é organizada em cooperação com vinho e vinil.

domingo, 25 de junho

transe da alma

Volte para o compromisso com AperiVespa Disco Diva, organizado pelo Clube Vespa Murciano: Saída às 18h30 para um desfile pelas ruas da cidade e chegada à Piazza Valbrona para dar a largada oficial na noite do terceiro dia. Ambiente Sunset abrindo a noite com sets de DJ Marcorea Malia E Marco MorosiniAmbos estão ligados ao mundo da arte e da moda, mas sempre fizeram da música a sua principal paixão.

começa com Marcorea Malia que com seus acervos musicais particulares e exclusivos faz seu público dançar desde 1970, bem no início nepentha Depois, em outras famosas discotecas milanesas. O seu nome está associado ao mundo da arte, moda, cultura e cinema e uma marca inovadora no mundo do cabeleireiro e da maquilhagem: Orea Malià Parrucchieri tornou-se um ponto de referência para muitos artistas e músicos cuja imagem é feita dele.

comunicar com Marco Morosini que desde criança organiza e participa como DJ em baladas por toda a Itália. Designer de profissão, mas agora pintor e escritor, orgulha-se de colaborar com as mais prestigiadas marcas internacionais e funda a marca Brandina. Marco colaborou recentemente com o produtor musical Marco Dubaldo Pela Cinedelic Records, 11 artistas locais associados à região da Riviera foram envolvidos, resultando na criação do Vinyl Brandina.

Após o grande sucesso do ano passado, ele está de volta à cena Disco Diva DJ Ralf No formato “Soul Trance”, refaz um grupo musical que gira em torno de um gênero musical conhecido como “down beat”, que vai do soul clássico ao funk, com licença para ultrapassar os limites do som ao máximo, sempre respeitando os atitude original, extraindo dos contornos daquela experiência e daquele som, em suas formas originais, mas depois enriquecendo tudo com as novidades mais recentes, desafiadoras e emocionantes no espírito original.

À noite, um set internacional de DJs Droga.

As três noites de disco diva serão coreografadas como sempre por amigos.eu amo discotecaPara Florence, uma diva disco parceira de 6 anos que através de sua icônica linha disco engaja o público atual em trazê-la de volta. No’Joe “Trem da Alma”.

Como chegar ao Monte Gabicce

O trem expresso partirá de Gabicce Mare. A partir das 19:00 a cada 20 minutos de: Piazza Aldo Moro (perto do supermercado Tavollo) onde você pode estacionar gratuitamente e da Via della Repubblica (estação de trem de alta velocidade ao lado da Prefeitura). Preço ida e volta de 4 euros, ida e volta ou 2,50 euros. Último voo de Gabicce Monte às 01h00.

Os ingressos estão à venda no aplicativo Dice e no discodiva.it

A entrada é de 10,00 euros à noite

Pacote de três noites € 25,00

Informações: www.discodiva.it