Shiloh Jolie-Pitt (ex-John) chega à estréia vestido de menina

Shiloh, filha de Jolie e Brad Pitt: ‘Call me John’

Era uma vez uma adorável garotinha, filha de “dois deuses” (Angelina Jolie e Brad Pitt) que foram batizados apesar do nascimento. ShilohMe senti como um menino. Basta ser chamado João sempre se vestir aposta A lembrança. Um exemplo de “variável de sexoOs pais nunca bloquearam seu caminho, pelo contrário, acompanhados de amor e solidariedade. sempre se anuncia orgulhoso de john

Naquele dia, aconteceu algo que chamou a atenção da mídia: a Estreia de filme eternidadeE Angelina Jolie está linda (já mais) do que nunca Ela aparece cercada por sua maravilhosa tribo, os três filhos naturais de Brad Pitt e dois dos três adotados (apenas Pax Thien estava faltando) e pela primeira vez Shiloh ou John chegaram Vestida como uma garota legal.

Shiloh estava linda em um vestido bandana bege com sapatilhas de couro branco e tornozeleiras douradas.

Também estiveram presentes seus irmãos Maddox, 20, Zahra, 16 e 13, os gêmeos Vivian e Knox. O único membro da ninhada Jolie-Pitt que não está presente é Pax, 17.

Shiloh Jolie-Pitt: “Call Me John”

A nata Angelina Jolie e Brad Pitt, nascida em 2006 na Namíbia, sempre se vestiu com roupas masculinas, escolhendo o nome de John. Por outro lado, a atriz disse: “Não vou forçar nenhum dos meus filhos a ser o que são.” Nos tapetes vermelhos ao redor do mundo, Shiloh John sempre apareceu, ao lado da mãe de terno e gravata, sorridente e feliz, pois seus pais nunca a impediram de escolher ser o que ela queria. “O mundo está cheio de diversidade e será ainda mais importante para nossos filhos e para aqueles que estão chegando”, disse Angelina em um programa.Mischievous: Mistress of Evil“Em Roma, em 2019. Angelina e Brad não esconderam nada: imediatamente, desde as primeiras manifestações masculinas de Shiloh, eles contaram calmamente à mídia, deixando sua filha se vestir, aparecer e agir como ela quisesse.

Shiloh Jolie-Pitt (John), um exemplo de uma “variante sexual”

Shiloh Jolie-Pitt, filha de Angelina e Brad, é um exemplo de “trans sexual”. “Pessoas cujo estilo de expressar gênero difere do que se poderia esperar com base em seu gênero biológico”, explica o professor Paolo Valerio, presidente do Observatório Nacional de Identidade de Gênero. “Eles não gostam de perceber sua identidade como inconsistente com o corpo, mostram desejo de serem reconhecidos como pertencentes ao sexo oposto e, portanto, muitas vezes mostram preferência por roupas, brinquedos e amizades do sexo oposto.”

eternidadeAngelina se torna imortal novamente

em um eternidadeAngelina retorna para interpretar uma imortal, depois de uma bruxa travessa, trabalhando ao lado de Gemma Chan e Salma Hayek. O filme de super-heróis da Marvel segue uma raça de seres imortais com poderes sobrenaturais. eternidade Lançado nos cinemas do Reino Unido e dos EUA em 5 de novembro de 2021