Show de jogos ilimitado: Novo jogo VIP – Big Brother VIP

A noite VIP começa a se mover, graças a isso Sufi NS Jessica Eles tentarão uma nova atividade em grupo.

Depois de brindar para iniciar o jogo, Sophie e Jessica leram uma declaração:

Boa noite VIPPONI,

Esta noite, pela primeira vez, não haverá Limitless Game Show. Hoje à noite só haverá: diversão, verdade e sem máscaras. Sem máscaras, sem mesas de cabeceira, mas, por favor, divirta-se! “

Neste ponto, Jessica está explicando as regras do jogo para todos os inquilinos da casa. Os VIPs serão divididos em quatro equipes, e cada equipe será composta por quatro competidores. O jogo inclui desafios, dúvidas, obrigações, fatos e penitências relevantes quando a resposta não é considerada correta.

Os grupos são organizados da seguinte forma: O grupo de cobras que consiste em DavidE nívelE Francesca NS na realidade. O segundo grupo é o grupo gossippari que consiste em luluE ClarissaE Manuel NS Carmen. O terceiro grupo é o grupo de cabeceira, que inclui Mirjana, Nicola, Manila, Gianmaria e, finalmente, o grupo de estrategistas que consiste em AlexE RafaelaE ALDO NS Soleil.

Os juízes apresentados no No Limits Game Show são: Katia NS jukas Quem, com a ajuda de remos, vai votar em seus times favoritos.

Portanto, que comece a noite! Só temos que curtir o jogo com VIPPONI.