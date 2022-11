Mas é Mietta ou Imma Polese, a ironia da atuação de Francesco Paolantoni em Tale e Quali Show

É sempre difícil julgar e levar a sério a atuação de Francesco Paolantoni e Gabriele Cirelli, mesmo neste caso foi complicado.

mesmo em VI aposta Do Conto e qual Mostra havia o habitual espaço expositivo à beira da realidade com Gabriele Cirelli e Francesco Paolantoni. Desta vez houve outro teste complicado para o estranho casal: imitação amedeo Minji E a morto. Como foi? Eu desenhei as favelas do arranjo novamente desta vez. Todos riem no Twitter, Francesco Canino: “Mas este é Francesco Paolantoni ou ele está morto?”

Frases de Francesco Paolantoni e Gabriel Cirelli

As atuações de Francesco Paolantoni e Gabriele Cirelli são sempre difíceis de julgar e levar a sério, com exceção da extraordinária interpretação da tradição de Stan Laurel e Oliver Hardy.

Jorge Panarelo: “Estou chorando porque você fez como eu engravidei Paula e Chiara. Achei que já tinha visto tudo, mas realmente não há limite, não quero saber o que veremos na semana que vem.” Loretta Joji: “E o que podemos dizer? Mais do que um chapéu, eu diria xampu.” Cristiano Malgoglio: “Estou muito chateado porque Mietta e Minchi…”. É fácil rir aqui para o público. Por fim, Panarelo pergunta a Paolantoni: “Se ele pode fechar as pernas enquanto está sentado porque isso nos incomoda.” Francesco Paolantoni brinca: “Sua vergonha não é, mas porque ele está muito chateado.” Mas desacordos amargos logo surgiram mais tarde

Loretta Jogi x Cristiano Malgoglio

Não foi um episódio simples para os juízes que também brigaram, como no caso de Loretta Goggi e Cristiano Malgoglio. Loretta Jogi pediu à “estrela” que parasse de criticar a todos indiscriminadamente porque não respeita o profissionalismo do programa. Aconteceu durante Valeria Marini condenada, todos esmagados Por sua performance de Madonna com a música “Vogue”. Foi um sexto episódio cheio de emoções: realmente não faltou nada.