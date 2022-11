Giaele De Donà está preocupada com a entrada de seis novos Vippos: o motivo

Gielle de Donna Preocupado com a entrada dos novos Vippos. A concorrente também estava preocupada com seu casamento com Bradford Peck e conversou com o resto dos inquilinos da casa. Grande Irmão VIP Ele “levantou antenas” em modo “alarme”.

Giaele De Donà preocupada com entrada de seis novos concorrentes

“Você pode ver que esse GF é muito raro, e é por isso que eles deixam 6 pessoas entrarem. Isso não é uma coisa boa”foi anunciado Yael Depois que novos concorrentes entram na casa.

Como bem sabemos, entraram na noite de quinta-feira passada: Micol EncorviaE a Sarah AltupeloE a Oriana MarzoliE a Eduardo TavasiE a Luca Onstini e Luciano Ponzo.

Eu me pergunto: mas Yael Você percebeu o que aconteceu neste mês e meio na casa em que mora?

Geneva foi desclassificada, Marco se aposentou, Sarah foi deixada e Ciacci e Elenoire foram expulsos do flash da TV, assim como outros “por padrão”, reduzindo pela metade o elenco e claramente GF teve que deixar outros entrarem concorrentes para alimentar a dinâmica.