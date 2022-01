Ladies ‘Paradise, 5 de janeiro de 2022: Episódio

Antevisão do Paraíso das Senhoras, 6 de 5 de janeiro de 2022

episódio Paraíso Feminino 6 Em 5 de janeiro de 2022 Disponível Na Rai 1 às 15:55 Quando visto pela primeira vez. Se você não conseguir acompanhar os programas na TV, pode acompanhar o episódio diretamente Ray Play. Os episódios também são carregados sob demanda para a plataforma, que você pode recuperar facilmente quando quiser.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 5 de janeiro de 2022!

Trama do Paraíso das Mulheres 6 – Episódio 78

Leia depois do anúncio

a Certidão de óbito da gloria É necessário habilitar um Ezio e Veronica para se casar. De fato, na hora do casamento, a frase fatídica “até que a morte te separe” tem seu peso. Colombo não poderia escolher outro companheiro, a menos que a ex-mulher morresse. Não é o caso, mas se quiserem continuar por este caminho (errado), são forçados a lidar com complicações. O certificado de que eles precisam para se casar só pode ser emitido se Tia ernesta Ele vai testemunhar esse significado.

Gloria Falei com Ezio. a Dia ErnstPrestes a voltar ao Milan. O que Colombo não sabia até aquele momento é que Ernesta já sabia há algum tempo sobre os verdadeiros acontecimentos de. Mãe de Stefania.

Adelaide e Flavia Eles nunca concordaram. Queixas antigas estão reaparecendo. Desta vez, começa uma guerra fria. Na verdade, pode nunca ter terminado.

O telefone toca na Casa Amato. As surpresas estão na ordem do dia, mas as surpresas são talvez as mais inesperadas. Do outro lado do telefone está um par Tina: Sandro Recalati. A cantora nega a si mesma. Ela não quer falar com ele.

Leia depois do anúncio

a Tia ernesta Ela criou Stefania. Colombo se abre sobre ela e confia nela. Eles têm sentimentos mistos. Por outro lado, ela está feliz que seu pai tenha encontrado o amor novamente em uma mulher como Veronica. Por outro lado, ele ainda sofre por não ter mãe. StefaniaNa verdade, ela ainda não está ciente do fato de que sua mãe está ao seu lado todos os dias disfarçada. vai descobrir?