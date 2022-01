Mercado sem parar – imprudência, negociações e antecedentes 4 de janeiro

INSIGNE-TORONTO, existe uma assinatura. ONANA, acordo com INTER. Adrien Silva, adeus Sampdoria: os portugueses voam para a Arábia Saudita

Fiorentina

O gerente geral Joe Barron avaliou Dusan Vlahovic após as palavras do atacante Viola divulgadas ontem à mídia sérvia: “Se algo mudar na relação entre Vlahovic e Fiorentina? Pelo promotor público, não houve mais aberturas nas últimas semanas. No final de novembro, houve uma reunião entre Komiso e o agente de Vlahovic onde os valores solicitados pelo jogador e pelo técnico foram quase, infelizmente, tivemos que ver um desrespeito total por parte do promotor. Mais tarde, me encontrei em particular com Ristic, conforme documentado na foto, mas não houve progresso nas negociações em andamento Há um ano. Uma das hipóteses que Ristic nos sugeriu – Baron continua na conferência – era conseguir terminar, mas isso certamente não é bom para como a Fiorentina deve se comportar com ele. Mas acho que Vlahovic não deve enganar os torcedores e estamos aqui para falar a verdade. A situação é muito complicada. E certamente o entorno do jogador deixa claro que ele pode obter uma transferência gratuita. “

A última tentação vem do primeiro-ministro, exatamente de Londres, mas não dos suspeitos de sempre. Desta vez foi o Arsenal quem tentou a Fiorentina a assumir o lugar de Dusan Vlahovic. Na corrida para a qualificação para a Liga dos Campeões, o técnico Arteta (após sua saída de Aubameyang) precisa urgentemente de um artilheiro de primeira linha. A proposta dos directores dos Gunners é relevante: 55 milhões com diferentes prestações e 15 milhões de deduções do resgate da Torreira. No total, é uma oferta de € 70 milhões pelo atacante-central sérvio, com o contrato expirando em menos de 18 meses.

Dentro

Andre Onana irá capturar o legado de Samir Handanovic entre as bases nerazzurri. O camaronês assinou o contrato que o vai amarrar aos nerazzurri pelos próximos cinco anos (prevê-se que esteja no comando em fevereiro). Nascido em 1996, criado no berçário de Barcelona, ​​ele só se transferirá para o Inter a partir de 1º de julho, próximo por transferência gratuita.

Idéia Lucas Digne, campeão mundial de 2018 com o Blues, acabou em um cofre no Everton. Para contratá-lo pelos próximos seis meses, o Inter ofereceu um empréstimo seco e sem compromisso ao técnico do Liverpool Blues, Rafa Benitez: Ele não é o adversário mais fraco e anunciou isso há poucos dias contra o Inter. A proposta é muito pesada. No entanto, um caminho para a chegada de Digne em um tempo razoável foi repentinamente aberto: Everton tinha, de fato, encontrado um substituto para Digne e formalizado Nathan Patterson do Rangers Glasgow por £ 12 milhões mais bônus. Assim, o clube inglês está mais do que disposto a se privar da ex-Roma, que não está muito associada a Benitez. Além de sim Everton, é preciso também proporcionar uma vaga na equipe, no meio-campo para ser mais exato. Portanto, fique atento a Matías Vecino, descontente com o eterno banco que termina em junho: o Uruguai procura um time de bridge antes de escolher um time permanente no verão. Ele deseja um clube de alto escalão, caso contrário, também está pronto para esperar. Por sua vez, o Inter poderia oferecê-lo ao Everton: trocar empréstimos para chegar a Digne, afinal, vai satisfazer a todos.

Com uma nota em seu site, o Inter formalizou o empréstimo de Facundo Kollidio ao Tigre até 31 de dezembro de 2022: “FC Milano anuncia a transferência do jogador Facundo Kolidio para o Atlético Tigre: o atacante argentino é temporariamente vendido até 31 de dezembro de 2022 “

Juventus

Mauro Icardi é o nome correto para Juventus em caso de despedida de Morata. Allegri, que não tem intenção de liberar o espanhol sem trazer outro atacante para casa, já teria dado sua benção à chegada do argentino. O PSG gostaria de vendê-lo, enquanto a Juventus gostaria de tomá-lo emprestado por seis meses. Uma alternativa é um empréstimo de 18 meses, com direito ou obrigação de resgate. Reflexões em curso em Torino.

Caio Jorge adora o Olympique de Marselha e a Sampdoria no final da temporada. No entanto, é difícil para o centro do ataque sair em caso de despedida de Álvaro Morata, embora o futuro ainda não esteja escrito.

Lazio

Agora é oficial: Gonzalo Escalante se despede de ir para o Alavés até o final da temporada. Foi o que disse Biancocelesti: “A Lazio anunciou que até ao final da época 2021/22 o jogador de futebol Gonzalo Escalante foi transferido para o Deportivo Alavés”.

Milão

Sven Putman estava certo desde o início e continua a ser o principal alvo da defesa do Milan. O defesa do Lille foi escolhido como o perfil ideal para substituir Simon Kjaer e os contactos começaram imediatamente após o diagnóstico final de lesão do dinamarquês. Assim que foi informado da possibilidade do Milan, Botman imediatamente deu a sua aprovação do destino, sabendo que em Lille já tinha feito o que podia do ponto de vista das vitórias ao publicar a última Liga Ligue1 com Mike Minnan. além da Supertaça que ganhou no verão. O clube francês fixou o preço em cerca de 30 milhões. A ideia seria ter dinheiro imediato para as necessidades econômicas dos cofres sociais, mas também garantir que no verão se possa arrecadar uma grande soma que o governo Lille não considera má ideia. As excelentes relações entre os dois clubes, que se consolidaram por ocasião da transferência do Minyan, podem ser a favor desta última solução.

Nápoles

Lorenzo Insigne, em seu encontro em Roma com Toronto, assinou o contrato que o ligará ao clube canadense pelas próximas 5 temporadas. O jogador terminará a temporada em Nápoles e a partir de 1º de julho partirá para o exterior para iniciar sua nova aventura na MLS. O anúncio oficial também chegará na segunda-feira com o atacante de que encerrará a temporada com o Napoli antes de se mudar para o Canadá a partir de 1º de julho. O contrato no valor de € 11,5 milhões líquidos mais um prêmio adicional de 4,5 milhões está pronto.

A prioridade do clube De Laurentiis é reduzir os níveis salariais, razão pela qual no final do ano, depois do capitão e depois de Manolas, deverá receber também outros dois jogadores com grandes salários, nomeadamente Dries Mertens (4,5 milhões) e Faouzi Ghoulam .

Roma

Brian Reynolds do Anderlecht, aqui estamos. O clube belga e a Roma chegaram a um acordo sobre um empréstimo seco ao americano.

Salernitana

O novo presidente Danilo Iervolino parece pronto para começar com Walter Sabatini, ex-diretor técnico de Bolonha, como referência para o distrito esportivo. O treinador, que também esteve próximo do Génova nas semanas anteriores à chegada de Johannes Spurs, estará agora um passo mais perto de assinar com a região da Campânia. Assim, caberá a ele a tarefa do mercado de transferências de inverno para a equipe Colantono, que chegará na última classificação e está ansiosa para iniciar o período que antecede a salvação.

Sampdoria

Após a decisão com a Sampdoria, que foi oficialmente anunciada pela Sampdoria ontem, Adrien Silva tornou-se oficialmente jogador do clube Al Wahda. Ele contratou o meio-campista pelas próximas duas temporadas.

Inglaterra

O pedido público de desculpas de Romelu chegou lukaku Para todo o mundo Chelsea. O atacante belga falou aos canais oficiais do clube londrino, tentando fugir após o terremoto mediático provocado pela entrevista publicada nos últimos dias à Sky, onde enviou cartas de amor ao Inter, e também destacou certo arrependimento pela saída . Nerazzurri para blues: “Lamento a tristeza que causou. Você conhece a ligação que tenho com este clube, desde a minha adolescência. Compreendo perfeitamente a sua decepção e sei que agora cabe a mim recuperar a sua confiança e o faria melhor mostrar o meu trabalho todos os dias no campo de treinamento e na partida. Peço desculpas ao treinador e fiz isso também. Aos meus companheiros e à gestão, porque acho que não foi o melhor momento e agora quero virar o página, estou ansioso e começo a pensar em vencer partidas para ajudar a equipe a ter o melhor desempenho. ” Após esclarecimentos com a administração e com o técnico Tuchel, o belga voltou a figurar na lista do próximo jogo do Chelsea, no clássico contra o Tottenham, marcado para amanhã, e válido pela primeira mão das semifinais da Taça Carabao.

Southampton se vira. A informação foi confirmada pelo mesmo site oficial, que esclareceu que o Sport Republic concluiu a aquisição do controlo do Clube Vermelho e Branco. A Sport Republic é uma empresa de investimento na área do desporto e entretenimento. Martin Siemens, CEO de Southampton, explicou: “Nos últimos dois anos, com membros do clube, temos procurado o parceiro certo para impulsionar o clube. Agora encontramos a solução perfeita. Sport Republic é um investidor experiente no mundo da futebol e esporte profissional. ”

Everton confirmou sua segunda compra para a sessão do mercado de inverno. Esse é o ala defensivo Nathan Patterson, que caiu do Glasgow Rangers e pagou 15 milhões. Ele assinou por cinco anos e meio, até 30 de junho de 2027.

Watford anuncia a compra de Hassan Kamara de Nice. O lateral-esquerdo de 27 anos, internacional da Costa do Marfim, está em viagem permanente para vespas Assinatura de contrato até 2025.

É praticamente para Kieran Trippier se mudar para Newcastle. O Atlético de Madrid está pronto para aceitar quase 15 milhões de bônus pelo lateral, um contrato que expira em 2023. Trippier, de 31 anos, está se preparando para ser a primeira compra histórica da nova propriedade saudita.

Espanha

Memphis Depay mudou sua foto de perfil para uma camisa do Barcelona, ​​além de remover a descrição onde ele afirma ser um jogador blaugrana. O futuro do holandês parece cada vez mais distante do Camp Noon, apenas seis meses após sua chegada.

O técnico do Barcelona, ​​Xavi, durante entrevista coletiva às vésperas da partida da Copa del Rey contra o Linares, respondeu brevemente a uma pergunta sobre a situação de Álvaro Morata, o jogador que já havia concordado com a transferência para o Blaugrana, mas no momento estava repelido pela Juventus pelo menos até a chegada de outro atacante que poderia. Para substituí-lo: “Não gosto de falar em hipóteses”, disse Chaffee. Em seguida, acrescentou: “É muito melhor falar sobre esses jogadores que estão aqui. Nem ele nem Haaland são meus jogadores.”

Um dia importante no Atlético de Madrid. Angel Correa, o banco de ataque e um dos jogadores mais importantes de Diego Simeone, renovou seu contrato até 30 de junho de 2026. Gionee. O argentino chegou à Espanha em dezembro de 2014 e já disputou 305 partidas com colchõesEle marcou 53 gols.

Holanda

O meio-campista holandês Davey Propper em Eindhoven decidiu pendurar as chuteiras aos 30 anos. Hoje, o Eindhoven FC anunciou, através dos seus canais oficiais, algumas declarações muito importantes para o jogador: “Tomei a decisão antes do Natal, é a coisa certa, um verdadeiro alívio. Lá fora percebi que aos poucos ia perdendo a alegria de jogar. Futebol . É muito difícil aceitar que minha vida é determinada inteiramente pela agenda lotada. A pandemia e a falta de afeto não me ajudaram. Com meu retorno à Holanda, a vontade de me divertir também vai voltar. Infelizmente não foi .Assim, até porque não me sinto confortável neste sistema ”, explicou o ex-Brighton.

Turquia

Após a despedida de Croton, Godfried Donsah deixou a Turquia. O ganês assinou um contrato de seis meses com o Yeni Malatyaspor, com opção por mais uma temporada. Donsah já jogou na Super Lig com a camisa do Rizespor.