Uma receita imperdível de Tarantino Knight

O cavaleiro Riccardo Guarnieri é o tema de muita discórdia nesta edição de Homens e Mulheres. A princípio, porque tentou deixar claro que ainda sentia algo por ela, retirou-se com um sim e depois se esquivou de expressar seus sentimentos: o resultado foi que este se deixou levar pelas paixões e agora estava felizmente noivo. Então vem o conhecimento de Glória, que é persuadida a deixar o estúdio, mas o cavaleiro parece gostar muito de se sentar no centro do estúdio para se dar uma chance. Ele também briga com Armando, que o acusa de ser muito cuidadoso com suas finanças na hora de cortejar uma mulher. Houve várias escavações que ele fez no show, acusando-o de deixar outros restaurantes saberem, para que ele nem sempre levasse mulheres à pizzaria.

No entanto, o que Armando pode ter perdido é o fato de que Riccardo é realmente um verdadeiro especialista na cozinha. No semanário dedicado à radiodifusão, tem uma coluna própria na qual partilha as receitas da sua tradição detetivesca. Ele lida principalmente com os primeiros pratos, porque são os melhores, principalmente se forem à base de peixe. No entanto, também existem segundos pratos, acompanhamentos e até algumas sobremesas.

Riccardo Guarnieri Compartilho a receita do bolo de carne: perfeito para um almoço em família, tem que acrescentar esses temperos

Para os verdadeiros entusiastas da culinária, não posso deixar de experimentar esta receita de bolo de carne de Riccardo Guarnieri. Exatamente como ele diz, é a receita original que lhe foi passada diretamente de sua mãe, mas ele acrescenta um tempero especial. Para a sua preparação vai precisar de: 800 gramas de carne picada de vitela, 100 gramas de queijo ralado, dois ovos, pão ralado, salsa picada e sal.

A farinha de rosca tornará esta receita muito leve, ao contrário do pão amanhecido. Tudo o que você precisa fazer é colocar a mistura em uma tigela até ficar homogênea. Em seguida, serão colocados em uma assadeira pré-forrada com papel manteiga: basta fazer uma linguiça para cozinhar por cerca de uma hora a 200 graus em forno estacionário. Esta é uma receita muito simples e muito clássica que pertence à tradição de Riccardo, mas como o cavaleiro já admitiu no passado que adora sabores fortes, não poderia faltar páprica ao bolo de carne: um tempero que consegue dar o toque certo toque de personalidade a um prato tão simples.

