Betclic e WSF Odds assinam um acordo sobre estatísticas de jogadores e equipes

betclick assinou um acordo com perspectivas do FSM, uma empresa B2B que fornece às casas de apostas probabilidades pré-jogo e ao vivo, com foco particular em estatísticas de jogadores em tempo real. A oferta no Betclic.it é, portanto, enriquecida com uma série de opções de jogo completamente novas. As possibilidades já estão disponíveis antes da final da Copa do Mundo da FIFA 2022 entre Argentina E a França.

Graças aos algoritmos e tecnologias do WSF Odds, qualquer estatística de jogo e ação dos jogadores pode se tornar “ímpar” e todos os usuários podem apostar em tempo real. A nova parceria com a WSF Odds permite que os clientes da Betclic acessem as probabilidades ao vivo e pré-jogo em vários mercados inovadores com base em estatísticas como total de chutes, chutes a gol, assistências, escanteios e muito mais. Esta nova classe de apostas está disponível para ambas as equipas (por exemplo, número total de remates por equipa) e jogadores individuais (por exemplo, Messi menos/mais remates à baliza, etc.).

Maria Raffaella Micuccio, Diretora Regional, Betclic, Itália: “Com os novos tipos de odds oferecidos pela WSF Odds, oferecemos aos nossos clientes e fãs do esporte diversas formas de prever o resultado de qualquer tipo de ação em campo. O objetivo é oferecer uma experiência de entretenimento cada vez mais completa.”

Filippo Cellino, chefe de análise do Wall Street Football: “Estamos muito satisfeitos por apresentar estes produtos inovadores a um grupo tão grande como a Betclic em três mercados geográficos ao mesmo tempo: Itália, Portugal e Polónia. A Betclic é um grupo que construiu as suas estratégias na diversificação e inovação de produtos. Para

A partir deste primeiro acordo, acredito que podemos apoiar a visão de longo prazo da Betclic, mesmo com mais inovações.”