Segredo do layoff: 14 em 4 anos

O príncipe Harry e Meghan Markle fazem a terra arrasada ao seu redor. Além de terem laços com a família real, os noivos também fogem de seus funcionários. 14 trabalhadores foram demitidos em 4 anos. aqui porque.

Aconteceu décimo quarto a Estação em quatro anos Na casa de Harry e Meghan. Os dois duques rebeldes não conseguem manter a tripulação ao seu redor, que foge na primeira oportunidade. Mas como isso acontece? O que Harry e Meghan fazem? Está tudo explicado.

O último a sair foi um dos Contribuidores de podcast do Spotify modelosconduzido pela Duquesa. Dado o número de demissões, parece que as pessoas não querem trabalhar com eles e, na primeira boa oportunidade, preferem abandonar o barco.

Parece que a razão para as demissões em massa é Os acessos de raiva excessivos de Megan ao qual é adicionado estresse de Harry, preocupado com os constantes confrontos do outro lado do Canal com a família real britânica. Suas relações são, de fato, bastante inclinadas e parece que não se consegue encontrar um ponto de convergência.

São apenas suposições, porque nenhum ex-funcionário revelou à imprensa o verdadeiro motivo de sua seleção, mas uma coisa parece certa: pouquíssimas pessoas estão dispostas a trabalhar com Harry e Meghan e a equipe de Sussex reduzida pela metade a cada mês.

Alguns deles saíram para tomar decisões pessoais e alguns foram demitidos. De acordo com muitos, o motivo pode ser rastreado até a princesa que costumava fazer muito caprichos.

Ela foi a última a desistir Rebecca Sanance. Apenas 18 meses depois de assumir o cargo Chefe de áudio do podcast Meghan Markle Produzido por Spotify, em homenagem modelosE a Ele saiu navio para sempre.

a crítica Choveu no show Talvez tenham levado Sananes a uma decisão radical.

Aliás, o lançamento da segunda temporada do podcast ainda não foi confirmado: esse pode ser mais um motivo pelo qual a mulher optou por se dedicar a outra coisa e saiu do projeto.

Uma das hipóteses mais adotadas é que as pessoas temem que a reputação de Harry e Meghan repercuta em seus currículos, por isso preferem ficar longe deles.

A verdade é que eu sou 14 demissões em 4 anos Eles testemunham que algo está errado: por um motivo ou outroAs pessoas preferem trabalhar longe de Sussex