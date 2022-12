O irmão mais velho Phoebe espera a reconciliação de Attilio

“Big Brother Vip” Alfonso Signorini abre o episódio abordando imediatamente o tema mais importante, o dos casais desfeitos. A princípio, ele comentou sobre a exclusão de Riccardo Vogel, dizendo estar bastante seguro de suas boas intenções e desejando-lhe um Feliz Natal junto à família. Em seguida, passamos para a separação de Donnalisis.

Ruptura dolorosa – Alfonso se vira para Antonella e diz que está surpreso com esse fim repentino. O estopim foi o comportamento de Eduardo com Oriana, que Antonella não gostou nem um pouco. A reação de raiva de Fiordelisi, em vez de achar Edoardo obediente, provoca a reação de raiva do menino. que fica ainda mais irritado quando Antonella diz que Onestini está pronto para ela. A disputa então se ampliou para incluir o relacionamento de Fiordelesi com Antonino. Desta vez foi o menino que a desagradou. A gota que quebra as costas do camelo é quando ela imita Antonella Oriana usando sutiã e tanga. O debate na sala entre o ex-marido e Oriana como terceiro ingrediente é bastante amargo. Enquanto Antonino está no meio. Spinalbese diz que sente muito por Antonella, mas não por Eduardo (que o insultou tanto nos últimos dias).

Antonella e Eduardo frente a frente Signorini convida os dois para irem ao Superled. Alfonso conta que ficou impressionado com a brevidade com que decidiram encerrar a história. Ele os convida a se olharem e conversarem. Antonella diz que ainda ama Eduardo, mas se sente traída porque nos últimos dias o viu como cúmplice de outras pessoas quando falavam mal dela. Questionado por Alfonso, Eduardo também confirma que ainda ama a garota, mas há aspectos de sua personalidade com os quais não consegue ter uma relação pacífica. Os dois tentam se confrontar, mas o resultado é que as coisas de sempre começam a se esbarrar novamente.

Assuntos de Attilio Romita – Após a explosão de Mimma, Attilio diz algumas coisas pesadas para Sarah, o que provoca uma forte reação de Altobello e dos outros inquilinos. Então a dura mensagem de sua namorada no episódio final deu a ele um golpe de estado de misericórdia. O jornalista teve um colapso real. No final, pelo menos um pedido de desculpas veio a Sarah com o qual ela consertou parcialmente o relacionamento. No entanto, mantém-se o problema da relação com Mimma, à qual Attilio diz já não ter a certeza de poder renovar o que era antes. Alfonso o convida para ir ao Mistério. Aqui, diga a ele que Mimma enviou uma notificação oficial por meio de seu advogado. A mulher deseja que nada mais seja dito dela. Mas, fora isso, Mimma diz por meio de seu advogado que não se sentiu respeitada e pede a Attilio, assim que receber alta do GfVi, que não compareça em casa. Romita está chateado, porque também diz que comprou aquela casa há alguns meses, está no nome dele, então ele vai ser expulso de casa. Após o choque inicial, Romita, exasperado, diz que Mimma deveria ter poupado seu “grande fardo” e que assim que ele sair de casa, o primeiro telefonema que fará será para seu advogado.

Wilma Gwish e seu ex-marido – Esses dias o cantor teve a oportunidade de falar sobre as coisas que Eduardo Vianello mencionou em seu livro. É claro que o que o ex-marido escreveu foi refutado ponto por ponto. Durante a semana, porém, Vianello voltou ao cargo, dando uma entrevista ao semanário Depeche, na qual voltou a acusar Goech de traí-lo e também comentou sarcasticamente sobre o caso de Wilma com Danielle. Após chamar Wilma de lado, Afonso fala com ela sobre Susana, a filha que teve com Eduardo e que havia falecido alguns anos antes. Enquanto ele falava sobre o sobrinho Ugo, o congelamento parou e Ugo entrou no quintal. Depois chega também Ugo Lorenzo, filho de Susanna.

Duas novas entradas para a casa – Alfonso provoca Oriana sobre a possibilidade de entrar em um “mocinho”, depois a convida para ir ao Superled. O novo candidato é Davide Donade, ex-tronista em Homens e Mulheres. Signorini manda Oriana fechar os olhos e deixar Davide entrar. Depois de várias tentativas de identificação, as ofertas são feitas. Para a segunda entrada, teremos que esperar um pouco mais…

O embate entre Mikol e Antonella – Aparece um clipe onde Micol insulta Antonella de forma pesada. Eduardo também pensou em desencadear a ira de Encorvia, que falou com Fiordelisi sem considerar as possíveis reações de Micol.

Conheça Eduardo – Alfonso chama Tavasone ao jardim e assim que chega congela. Sua mãe Emanuela entra e o elogia muito, mas o convida a se comportar bem com Mikol, sem falar sobre “suas coisas”, principalmente com certas pessoas. O encontro entre as duas mulheres é muito cordial e conivente. Emanuela chega a dizer que Eduardo admira Micol porque nunca olhou para mulher alguma na vida.

Antonino e Genebra – Desde que voltou para casa, a Lamborghini passou todo o seu tempo com a Spinalbese. O que algumas pessoas não gostaram. Como em Oriana. Genebra explica que Antonino é apenas um amigo. Segundo Sonia Broganelli, a menina brinca um pouco nessa coisa.

Regra de mídia – Todos os competidores na transmissão são chamados ao Superled, onde devem ficar atrás de uma tribuna. Devem escrever em nome de um dos quatro a serem enviados para a próxima TV: Envelope de Voto será valioso. Enquanto isso, a votação do público é revelada. A primeira escolhida como a “não” favorita foi Sarah, que iria votar em Danielle. Até Attilio, que teria citado o nome de Eduardo, nem foi eliminado. Entre Danielle e Donnamaria, ela é a Danielle favorita do público. Que abre o envelope e manda “Sarah” direto para a próxima TV.

nomeações – O grupo declarou a imunidade de Tavasi, Onestini e Luca. Em vez disso, Sonia escolheu Antonella enquanto Urrieta escolheu Oriana. No Superled nos voltamos para as indicações óbvias. Sarah votou em Gael, e Alberto nomeou Antonino. Jael indica Patrizia enquanto ele escolhe Jorge Antonino assim como Eduardo. Attilio, muito nervoso, cita o nome de Charlie que, segundo ele, iria esfaqueá-lo pelas costas. Segue-se uma discussão muito difícil. Micol também indica Charlie enquanto Gnocchi devolve a indicação a Romita. Patricia vota em Gayle. Nikita indica Antonino, enquanto Wilma escolhe Attilio. Antonino fecha a contratação de Eduardo.

Novo VIP – Antonino, Daniele, Luca, Onestini e Tavasi foram convocados para o Mistério. Esta é Nicole Murgia, uma atriz. Alfonso declara que Nicole tem uma paixão desenfreada por um deles… Luca Salatino, porque ele “faz uma carbonara louca!”.

Atílio no sacerdócio – Signorini informa Romita sobre um tweet escrito por Mimma. Uma postagem muito dura em que acusa Signorini de dar uma interpretação artificial da carta e que na verdade não tinha intenção de terminar o relacionamento com Attilio. Mas apenas confronte-o antes que ele chegue em casa. Signorini lê a carta do advogado de Mimma e confirma que não deturpou nada. Romita, ouça as frases exatas da mensagem “Peço desculpas ao Signorini em nome de Mima”.

Indicações de imunoterapia – Onestini começa nomeando Antonino, e Antonella continua votando em Micol. Luca indica Alberto. Então cabe a “Tavassone” que menciona o nome de George. A pequena Oriana Antonino, o pequeno Daniel Patrizia. Sara, Antonino, Attilio, Charlie, Gael e Patrizia estão na TV.