O melhor do futebol no TIV’sat

Duas partidas são altamente esperadas e não confirmadas

Futebol está cada vez mais presente no programa tifosato, com a Copa da Itália de volta aos holofotes esta semana com o retorno das semifinais: dois desafios de alto nível ainda muito abertos após os jogos da primeira mão. Na primeira semifinal na terça-feira, 19 de abril, às 21h, ao vivo no Canale 5 HD de graça, o dérbi de volta será organizado em San Siro, que promete ser ardente e que testemunhará Inter e Milão Jogando para chegar à final começando de 0-0 há um mês e meio. Um duelo em duas frentes para as duas equipes do Milan, que também lutam no campeonato para conquistar o Scudetto: os nerazzurri, após um início hesitante em 2022, parecem ter encontrado a formação certa e estão do seu lado, enquanto os rossoneri terá a vantagem indiferente de poder passar o Tour em caso de empate. Com um ou mais gols, em virtude do regulamento eliminar o dobro do valor dos gols fora em caso de empate na dupla comparação só entrará em vigor para a Coppa Italia a partir do próximo ano. Na quarta-feira, 20 de abril, novamente às 21h e com energia livre no Canale 5 HD, a outra semifinal entre Juventus e FiorentinaOs bianconeri vão começar com a vantagem de 1-0 obtida na primeira mão, no Stade Franchi, num jogo que os toscanos dominam há muito tempo e poderão contar com o interesse dos adeptos. Mesmo a partida marcada no Allianz Stadium para ser vendida promete ser muito próxima devido à rivalidade histórica entre as duas equipes, que nesta ocasião ganha tons ainda mais acentuados devido à disputada transferência de Dusan Vlahovic no passado. Sessão do mercado de transferências de inverno. Dois desafios incríveis e inacreditáveis ​​que você pode perseguir graças ao Tivùsat com a magia do HD enquanto está sentado confortavelmente no sofá em casa.

Visualização de qualidade

Em alguns anos tifosato Ele se tornou um fato autoritário no cenário da televisão italiana. O sucesso decorre do cumprimento de uma promessa inicial: garantir a 100% da população a visualização de televisão aberta e o acesso a todo o território nacional e sobretudo às comunidades serranas. A concorrência agora aumentou: se inicialmente o objetivo da plataforma era a integração no mundo digital, agora há uma necessidade disso também no que diz respeito à oferta que roda na Internet. O que não mudou é que apenas o satélite Tivùsat é sinônimo de qualidade de TV que hoje ninguém pode garantir na TV gratuita.

Magia 4K

60 emissoras de alta definição que podem ser vistas gratuitamente no Tivùsat incluem canais Rai, muitos canais Mediaset, canais gratuitos de grupos Discovery, Sky e muitos outros canais internacionais. Mas a visualização em 4K não falta, com sete canais no pacote que oferecerão a maior resolução: Rai4K (Canal 201), local para os eventos de serviço público mais importantes, MyZen4K (Canal 222) para quem procura entretenimento Zen, ideias para exercícios de meditação e ioga, NasaUhd (Canal 211) com imagens extraordinárias do espaço da Agência Espacial dos EUA, e Fashion TV (Canal 289) que permite acompanhar moda e passarelas em uma definição nunca vista antes. Mas também Museum 4K (Canal 220) para quem gosta de artes visuais, Travel Xp (Canal 225), o maior produtor de conteúdo de viagens e estilo de vida, e finalmente Eutelsat 4K1 (Canal 200), o principal canal de demonstração 4K da Eutelsat nos lares italianos.