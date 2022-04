Estefania, Roger e Jeremias nas indicações. Floriana Seconds foi eliminada

Isola 2022, 14 de abril: Estefania, Roger e Jeremias são os nomeados. Floriana Seconds foi eliminada. Devido a um problema médico, Jovana abandona o jogo, enquanto as lutas entre os excluídos continuam. Em particular, o irmão de Belen, que pediu seu nome em homenagem ao seu pai Gustavo, perdeu o fim das transmissões de televisão em Playa Sajamada.

Leia também> Isola 2022, Nicholas Vaporides x Jeremias Rodriguez: “Vivi 40 anos sem você, viverei os próximos 100 sem você”

ISOLA 2022, série Episódio VIII em LEGGO.IT

01.28 O episódio 8 da Ilha dos Famosos 2022 termina aqui. Segunda-feira encontro com Ao vivo do Leggo.it

01.20 Nick, o capitão, tem que fazer outro nome e escolher o casal Estefania – Roger

01.20 Blasey anuncia que Jeremias é o favorito do grupo

17/01 Retorno a Playa Sgamada onde Gustavo chegou…que foi esquecido por Ilary

17h01 O candidato do grupo é Jeremias

01.16 Mauro – cego

13h01 Guendalina – Jeremias

01.10 Edoardo – Cego

01.08 Nicolas votou em Armias

01.03 Nicolas em seu escritório… Anúncio

01.01 Carmen – cega

01.00 Cucaracha volta a apresentar candidaturas secretas

00.56 Cicciolina – Ermias. Lycia – cega

00.55 Alessandro também votou com Jeremias. Luxuria furiosa: “Você é um falso, um verdadeiro pária poderia tê-lo ajudado a resistir”

00.51 Cego – Jeremias. Laura – Jeremias também. Ellary pergunta a Jeremias por que ele pediu para ser votado: ‘Desde que eu entendo que isso é um circo. Não gosto de reality shows, quero ir para casa, não me lembrava assim.” Blasey o faz falar com a namorada, e os dois choram.

00.49 Jeremias vota em si mesmo. A votação está obviamente incorreta, então ele nomeia Roger e Estefania

00.44 Roger nomeia Licia

00.43 Hora das nomeações. A equipe que perdeu, Tiburon, deixará as indicações claras

00.40 Estefania confirma que Roger contou a ele sobre esse ex, mas não que ele prometeu voltar para ela “Não sei quem ela é, não sei se ela está fazendo isso por publicidade”

00h39 Roger volta para Palapa, e Stefania, pensando que não foi ouvido, diz a ele: “Ele fez você parecer uma merda”.

00h31 Roger no Centro de Confissões para confrontar sua ex-mulher, Beatrice: “Eu te conheço e sei que quando você sair de lá você vem me procurar. Esqueci meu endereço. Roger enfatiza o relacionamento passado, mas não o amor: “Quando nos vemos, sempre nos divertimos. Eu não disse que amo a Estefania, mas amo estar perto dela.”

00.25 Clipe sobre Estefania e Roger

00.22 Floriana excluída

00.21 A primeira tesouraria descartada é Clemente

00.18 Últimos 30 segundos antes de fechar votação remota flash

00.15 No estúdio de Beatrice, ex-namorada de Roger, eles estão juntos há dois anos, mas em fevereiro fizeram uma viagem juntos

00.13 Batida do Nick

00.00 O desafio entre Nick e Blind

23.59 Hora de testar o líder. Cada clã elegerá seu próprio líder que terá que enfrentar o jogo, e a imunidade do time estará em jogo

23h55 Conexão com Playa Sajamada. Após o empate com os paus, Marco Cocolo fica imune e a TV vai: Clemente, Laurie e Floriana

23.51 Stephanie como prêmio pode escolher um membro de sua equipe e dar um em troca. Estefania despe Laura e dá ao outro Eduardo que ele possa se reunir com Gwendalina Tavasi

23h45 Vicente Estefânia

23h42 Guendalina e Estefania na prova da rotisserie

23h39 Nicolas: “Vivi 40 anos sem você, vou viver os próximos 100 sem você Jeremias, sem problemas”

23.35 Jeremias não colabora: «Tem razão, é um fenómeno. você está certo. Não tenho nada a dizer, sempre fui honesto. Nicholas é um fenômeno, número um para jogar. Não quero falar agora. Não estou interessado em continuar esta conversa. Nicholas: “Não sei por que ele está fazendo isso, ele desliga”

23h31 Jeremias: «Não tenho nada a dizer, já disse tudo. Você está basicamente certo, Vladimir, você é o número um.” Nicholas: “Não estou brigando com Gustavo e Jeremias, simplesmente não nos encontramos. Conheci Gustavo como um cavalheiro, não é um desafio entre mim e ele. Ele provoca, mas sempre no contexto de Isola, seria uma estratégia de jogo, não haveria necessidade porque Jeremias Ele não é um idiota e se essa inteligência o usasse a serviço dos intocáveis ​​seria divertido. Se ele fosse um idiota eu não perderia tempo falar com ele. É um jogo para nossos nervos”

23.28 Clipe os intocáveis ​​que nunca conheceram

23h26 Nicolas fica cara a cara com Blasey: “Sou um Diesel antiquado”. Elari diz a ele que está prestes a conhecer alguém que está pensando em seus pensamentos dia e noite… infelizmente é Jeremias

23h15 na praia, equipe de Carmen na frente de um minuto para comer espaguete

23.07 Clemente chega à ilha com Kaiko e abraça Laura, que cai em prantos

23.04 Vince Carmen, Blasey diz a ela que ela pode comer sozinha sem dizer nada aos amigos, exceto que Di Pietro não aceita: “Vou fazer uma figura desleixada”

22h58 Um duelo entre mãe e filho com uma bacia de lama, um prato de espaguete pronto para pegar

Isola 2022, Jovana Djordjevic se aposenta devido a um problema de saúde

22h50 Clipe sobre Alessandro e Carmen

22.43 Edoardo Blind é acusado de jogar “fumantino” apenas em episódios

22.38 Clemente aceita o desafio, e assim será um dos três párias na TV

22h34 Ligando para Playa Sgamada, Ilary tem duas más notícias para ambos: a primeira é uma transmissão rápida para ver quem terá que retornar à Itália, e a segunda é que Clemente enfrentará uma escolha difícil. Clemente pode pegar um caiucco, atravessar o mar e dizer oi Laura. No entanto, se ele aceitar, ele vai para a TV, se ele não aceitar, ele é imune.

22h30 O azul recolhe 17 sacos, o amarelo 16. Cucaracha vence. O prêmio vai para eles

22.24 Primeiro teste de recompensa de pepitas, acertando ovos, batatas e farinha

22.18 Estas são as porcentagens de TV: Nicholas 60%, Nick 25% e Gustavo 15%

22.17 O pária que tem que deixar Palapa é Gustavo Rodriguez. O pai de Beilin dá um beijo em Judas para Gwendolyn. É óbvio que ele não está completamente eliminado, mas irá para Playa Sgamada

22.16 O primeiro cofre descartado é Nick

22h14 Últimos trinta segundos antes de fechar o close-up entre Gustavo Rodriguez, Nicholas Vaporides e Nick Luciani

22.12 Edoardo “Já que minha irmã na primeira ilha fingiu estar doente porque achou que ia comer então…”

22.10 A disputa se volta para Blind e Nicolas. Após o teste da rotisserie, Nicola voltou muito cansado, mas o grupo não está com ele “ele fez isso para comer”

22h00 A briga começou em Palapa com o clipe de Guendalina contra Ridriguez. Guendalina: “Parentes eu montei em vez de Rodigruez”, Ilary Blasi cuida da gravidez: “Merodriguez”

21.51 Os intocáveis ​​tinham que respeitar regras rígidas, mas Estefania violou uma dessas regras, e assim seu grupo foi punido. Combate a incêndios

21.49 Conexão com Palapa. Giovanna se aposentou devido a um problema médico

21.46 Resumo da semana dos intocáveis ​​divididos em tribos

21h45 Elari entra no estúdio

21.41 Progresso por Hilary Blasey

Leia também > Isola 2022, Live False de Cecilia Rodriguez: “Os ensaios estão organizados”. Geada no estúdio

O questionário bônus e o questionário do líder que colocará equipes inteiras umas contra as outras não serão perdidos esta noite na Ilha de Faimos 2022.Além disso, Clemente Russo será colocado diante de uma escolha crucialEle ouve o coração ou escolhe o jogo?

Um de Gustavo Rodriguez, Nicholas Vaporides e Nick Luciani terão que deixar Palapa para Playa Sagamada. Uma nova exclusão em Playa Sgamada: O náufrago terá que deixar a ilha permanentemente e retornar à Itália. Por fim, um espaço para novas indicações no formato de dois mil. “L’Isola dei Famosi” volta a ser exibido na segunda-feira, 18 de abril.

Última atualização: sexta-feira, 15 de abril de 2022, 01:44



© Reprodução reservada