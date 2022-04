Aurora Ramazzotti com seus seios na tela, aqui está a resposta para os fãs obstinados

“É uma coisa natural”, acrescentou em histórias posteriores no modo SuperQuark, mostrando outras espécies de animais, como a vaca, o gorila e o gato. “Eles também têm”, disse Aurora Ramazzotti sarcasticamente. “É natural por natureza.” Então ela envolveu seu namorado, Goffredo Serza, no “enigma do mamilo” e disse: “Esqueci, até os homens têm mamilos. O amor pela ciência mostrou isso”. Ele se emprestou ao jogo.

Sarcástica e mordaz, Aurora postou uma foto no almoço com uma amiga. Ela estava usando um lenço de cabeça ‘bella lavanderina’ e um cocar verde ácido que mostrava sua figura. A partir daí a “controvérsia” social eclodiu. Mas a filha de Michelle e Eros, ela não só conseguiu repetir perfeitamente, mas também lançou sua campanha provocativa “Liberte o mamilo”.

