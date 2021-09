Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings na Disney +, então estará disponível – Nerd4.life

Shang Chi e a lenda dos dez anéis Sarah Disponível reunindo-se para Disney +, sem nenhum custo adicional para os assinantes. quando? A partir de 12 de novembro.

Capaz de coletar conjuntos de recordes nos EUA, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings não seguirão o mesmo caminho escolhido como Black Widow (verifique aqui), então eles não pousarão Disney Plus Avance com suplemento.

Isso significa que O filme será visível para todos Usuários da plataforma Disney, como parte de um mecanismo que retoma o tempo pré-pandêmico e deixa cada filme um período exclusivo nos cinemas antes de passar para a transmissão.

O aparecimento de Shang-Chi e da Lenda dos Dez Anéis no Disney + também será uma forma de celebrar o último Disney + diaQue cai em 12 de novembro e vai testemunhar a chegada de muitas outras notícias aos assinantes.

Disney +, conteúdo disponível a partir de 12 de novembro de 2021