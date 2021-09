Na tarde do quinto dia, os autores interromperam a conversa para notícias ao vivo. Barbara Dorso: “É assustador”

tarde 5 E Os autores boicotaram a conversa para obter notícias ao vivo. Barbara Dorso:É arrepiante». Há poucos minutos, notícias de última hora interromperam a conversa de costume com analistas, o dia atribuído ao corredor verde da faculdade.

Durante a entrevista com o professor, Barbara Dorso interrompeu os autores da transmissão que relataram uma atualização chocante sobre a história de Don Francesco Spanisi, um padre de 40 anos que foi preso há uma semana em Prato por tráfico de drogas. Os créditos são desnecessários. O apresentador imediatamente dá a linha para a repórter Giorgia Scacchia, que explica: “Haverá uma nova carga para Don Francesco, que tentou ferimentos gravíssimos. O padre era soropositivo e ia se impedir de participar das festas. O companheiro de Don Francesco não foi investigado sobre este assunto, mas sim quem o ofendeu foi interrogado. De 20 a 30 pessoas participarão regularmente das festividades. De acordo com os investigadores, duas pessoas já estão infectadas com o HIV».

Barbara Dorso e seus analistas estão em silêncio. Em seguida, o apresentador comenta:É arrepianteFrost no estúdio.

