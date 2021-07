Raffaella Carrà, memória de Lorella Cocarini desencadeia Heather Parisi. Psicodrama Supremo – Tempo

Giada Oricio 06 de julho de 2021

O nível de morte torna todos melhores. ou hipócritas. Definitivamente não é adequado em O caso de Heather Parisi e Lorella Kocarini Quem discute sobre o desaparecimento em massa Raffaella Cara. Nos dias da internet, se você não expressa suas condolências nas redes sociais, é insensível ou cínico, e está tudo em pequenos corações e mentes, memórias e agradecimentos a um professor destinado a elogiar a si mesmo ou lágrimas de crocodilo como aqueles que Laurela Kocarini parece ser. Juiz “Amechi” ele tuitou: “Isso não é possível, a lenda de todos os tempos renasce no céu. Rib Rafaela‘, mas a mensagem atraiu críticas de usuários sociais e Inimiga de todos os tempos, Heather Parisi Que não perdeu a oportunidade de tirar o pó de uma memória antiga e conectar o adversário com uma mensagem de condolências ao apresentador histórico. A história do evento “acusado” remonta a 2014.

Cuccarini estava escalado para fazer parte do júri de talentos do forte forte, apresentado por Raffaella Carrà no Rai1, mas foi deixado de fora no último minuto. A falta de cooperação criou uma grande tensão entre as duas Prima Dunas e as desculpas públicas de Kara durante a coletiva de imprensa de apresentação do show foram inúteis: “Com o tempo e durante as reuniões, o estilo do júri do show de talentos mudou. Laurella pessoalmente e explicar o que aconteceu a ela diretamente; contato que foi feito no local entre a produção e seu agente. Lamento profundamente por não ter feito esse gesto, mesmo que tenha sido tocado por mil coisas que deveria ter feito e por isso Peço desculpas tardiamente. “

Lorella Kocarini não acalmou sua raiva até que escreveu um tweet mordaz: “Não nos conhecemos há 30 anos. Espero não ver você nos próximos 30 anos. Você ficou amargamente desapontado.” Ela acrescentou: “Nas últimas semanas tenho sido repetidamente e enfaticamente citada como juíza, tenho esperado que Raffaella faça uma comunicação oficial. Mas ela não veio. Pepe Balande disse ao meu empresário Lucio Presta que havia outras ideias. Nem uma palavra de Raffaella. Nem uma explicação. Sinto uma profunda amargura. “Eu amei a personagem na minha infância. Na verdade, a personagem não é aquela que eu não conhecia. Nunca a conheci em 30 anos. Eu ficaria longe dos 30 também. “

Aí vem Heather Parisi de Hong Kong. A dançarina não teve vontade e tempo para expressar publicamente suas condolências a Kara (ele queria que ela fosse a heroína do primeiro episódio histórico de Karamba! Che Sorbreza, que foi ao ar ontem à noite na Rai 1), mas ela teve tempo e desejo de argumentar com o rival histórico: “É surpreendente que a força que a morte humana possui faz com que até mesmo o mais corajoso dos hipócritas caia em si a ponto de até mesmo admitir sua hipocrisia”.