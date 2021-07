Chegar à final é a última etapa do nascimento do futebol italiano

LONDRES (Associated Press) – Os jogadores italianos aproveitaram as festividades, saboreando as paisagens que esperaram tanto para reviver.

De volta a Roma, os fãs lotaram as praças e desceram até o antigo Coliseu, passando por motocicletas com bandeiras à medida que se aproximava a meia-noite, quando a Espanha foi atingida na terça-feira.

Da Inglaterra à Itália, parecia que as festas do título estavam em alta. Ele só precisa de uma xícara.

Os italianos terão que retornar a Wembley no domingo para recolhê-los e completar este renascimento para uma grande nação do futebol na final europeia.

“Quase ninguém pensou que poderíamos fazer isso”, disse o técnico da Itália, Roberto Mancini. No entanto, estamos na final.

O último grande torneio – a Copa do Mundo de 2018 – nem contou com a presença dos Azzurri.

Foi a Espanha que lhes negou a qualificação pela primeira vez em seis décadas. Vencer as semifinais do Euro 2020 nos pênaltis parecia ser o capítulo final para se recuperar do desespero de não participar do campeonato mundial quatro vezes.

Ao fazer isso, Mancini descartou as velhas noções de times italianos que são enfadonhos e altamente defensivos. Eles são uma equipe que cativa os fãs de fora da Itália com um design empolgante e entretenimento ofensivo.

Não sem manter a solidez defensiva. Mancini ainda pode contar com o veterano Giorgio Chiellini, de 36 anos, que ajudou a estender sua série de invencibilidade para 33 jogos.

Mas existe a nova geração que não foi afetada pelo fracasso das eliminatórias para a Copa do Mundo, especialmente o atacante Federico Chiesa, de 23 anos, cuja tacada de vôlei ajudou a Itália a avançar para 60.

“Os jogadores queriam fazer algo diferente”, disse Mancini por meio de um intérprete. “Eles queriam jogar o tipo de futebol que as pessoas gostassem e até agora têm sido capazes de fazer isso”.

Para que nem sempre ele tenha tudo do seu jeito.

A fase de grupos foi uma brincadeira de crianças. A Turquia, anunciada como competidora externa no torneio, foi eliminada por 3-0. Restaram três gols contra a Suíça, que expulsaria a França. O País de Gales foi derrotado por 1-0 com vários reservas já qualificados.

A prova da determinação da equipe veio durante sua primeira viagem de Roma a Wembley, quando um prolongamento foi necessário antes da vitória por 2 a 1 sobre a Áustria. Em seguida, a seleção mundial ameaçou, mas a Bélgica também foi eliminada por 2 a 1, desta vez em 90 minutos.

A Espanha colocou novas questões aos italianos, dificultando o controle da bola com seus passes às vezes frustrantes no meio-campo com Marco Verratti e Jorginho.

“Há alguns jogos em que é preciso sofrer, mas merecemos estar aqui”, disse Mancini. “Sabíamos que ia ser difícil. Não foi fácil e no início a Espanha nos surpreendeu com a decisão de jogar sem atacante.

“Este grupo, no entanto, é fantástico. Todo mundo quer ganhar, mas esse grupo de jogadores queria fazer algo especial e eles fizeram.”

Para o treinador que prometeu “renascer” após sua nomeação em 2018, a tarefa parece ter frustrado os vencedores do título com Inter e Manchester City.

Aconteça o que acontecer no domingo na final do Campeonato Europeu contra a Inglaterra ou a Dinamarca, há outra chance de ganhar uma taça em outubro, com a Itália chegando às semifinais da Liga das Nações.

“Eles acreditaram desde o primeiro dia que poderíamos produzir algo incrível”, disse Mancini.

