Raffaella Cara, as causas da morte e do adoecimento estão ocultas: “O mesmo destino da mãe”

Raffaella Cara mantido escondido Ela adoeceu e morreu repentinamente em 5 de julho, aos 78 anos. Depois de fazer a exibição da data. Seu parceiro de vida anunciou sua morte Sergio Gabino, Mas ele não especificou os motivos e, principalmente, o mal que sofreu. Pelos boatos que surgiram nessas horas, parece que ela morreu por ela Câncer de pulmão, câncer, como sua mãe em 1987.

Leia também> Raffaella Cara, a última ligação que Cristiano Malgoglio disse: “Foi um adeus”

Raffaella Carrà, em homenagem às dezenas de pessoas que trazem flores na frente de sua casa romana

Raffaella Cara, a suposta causa da morte

Raffaella Cara está doente há algum tempo e a escolha foi não falar sobre ela em público, como explicou seu parceiro Sergio Gabino, “mais um gesto de amor ao seu público, para que seu sofrimento pessoal não perturbasse suas brilhantes memórias”. . Iris del Otri. “A mãe de Rafaela Cara morreu aos 63 anos de câncer de pulmão, então é antes de tudo uma questão genética. Depois disso, se uma pessoa fuma, o destino é quase inevitável. ” Isso é o que o professor. Giacomo Mangiaracina, O cirurgião, professor de saúde pública da Universidade de La Sapienza, chefe da Agência Nacional de Prevenção, fundador e presidente da Associação Italiana do Tabaco, falou aos microfones do programa “Genetica Oggi” dirigido por Andrea Lopoli na Rádio Cusano Campus .

Raffaella Cara, a suposta causa da morte

“Infelizmente – acrescentou ele – a fumaça nos demorou 10 anos. Temos muitos estudos que dizem que fumar encurta a vida de 10 para 12 anos e isso se aplica a todos. O vício, assim como o fumo, coloca você na posição de não ser capaz de dizer não. 90% dos cânceres de pulmão ocorrem entre fumantes. Se houver uma base genética, é claro que todos os estilos de vida influenciam essa base genética. O pulmão da mulher é menor do que o do homem, então os efeitos negativos também triplicaram, a ponto de o câncer de pulmão se tornar a principal causa de morte entre as mulheres. ”

Última atualização: quarta-feira, 7 de julho de 2021, 12h07



© Reprodução reservada