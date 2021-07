“Ele disse que sim”, um pedido de casamento maravilhoso: eles vão se casar, é oficial.

“Ele disse que sim”, um pedido de casamento maravilhoso em uma linda praia nas Maldivas: Eles vão se casar, é oficial.

O que as mulheres não gostariam de ter um Pedido de casamento Na bela praia de as ilhas moldáveis? Bem, nós temos um sortudo! De fato, nas últimas horas, um famoso jogador de futebol pediu à sua parceira em casamento neste lugar maravilhoso. com muita escritaVocê quer se casar comigo?” na praia

Ela obviamente disse que sim e o casal compartilhou algumas fotos daquele momento mágico em seus canais sociais. Cenas super românticas e de sonho! Vamos descobrir quem vai se casar em breve!

O casamento está chegando João Cancelo e sua doce amiga Daniela Machado se conheceram. O ex-jogador do Manchester City, Juventus e Inter de Milão fez um show muito romântico na Paradise Beach, nas Maldivas. uma Anel lindo Apresentado no Instagram, o texto Will You Marry Me foi criado com madeira e luzes. Enfim, só a bela Daniela pode dizer sim!

Os dois são extremamente apaixonados e intimamente relacionados e já são pais de uma linda garotinha, Alicia, nascida em dezembro de 2019. O casamento representa uma grande alegria para o jogador de futebol, que nas últimas semanas teve que lidar com a repentina eliminação da o Campeonato Europeu de Futebol. O lateral-direito deu positivo para Covid durante a aposentadoria por Portugal, que teve de se despedir da competição para enfrentar um período de isolamento. Uma grande perda também para a seleção nacional de Cristiano Ronaldo.

Depois da amargura do Euro 2020, a grande alegria. Só podemos enviar os melhores votos aos futuros cônjuges João e Daniela: Muitas felicidades para vocês!